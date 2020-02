Do kabiny děčínských Válečníků přišel v průběhu sezóny. Důvodem bylo dlouhodobé zranění pivotů Landy a Grunta. Rodák z Bělehradu Filip Vukosavljevič zaujme na první pohled. Už díky parametrům (201 cm, 112 kg), výkony na palubovce (27 bodů proti Nymburku) a nebo tetováním, které má opravdu na celém těle.

„Moje oblíbené tetování mám na zádech, velký portrét ženy s cigaretou. Je to replika obrazu jednoho známého umělce ze Srbska,“ prozradil 36-letý pivot BK ARMEX Děčín.

Filipe, na první pohled to vypadá, že máte tetování úplně všude. Máte přehled, kolik jich vlastně máte?

Ze začátku jsem ještě počítal, kolik těch tetování vlastně mám. Věděl jsem, kolik hodin jsem strávil ve studiu. Ale teď jsou všechna tetování propojená a je z nich vlastně jeden velký příběh. Jsem si ale jistý, že jich má více než 150.

To jste musel začít s tetováním asi brzy. Kdy jste si pořídil první?

S tetováním jsem začal, když mi bylo osmnáct. Stalo se to vlastně náhodou, s kamarády jsme si na ruku psali různá čísla. V tom jsem si uvědomil, že se mi líbí mít na sobě něco barevného. Zbytek už je zajímavá historie.

A tím se to celé rozběhlo?

Ano, když jsem si pořídil první tetování, probudila se ve mě určitá vášeň. Neuběhly ani tři měsíce a šel jsem si pořídit další. A pak to pokračovalo.

Máte na těle kérku, které je pro vás neoblíbenější?

Určitě. Moje oblíbené tetování mám na zádech. Je to velký portrét ženy s cigaretou. Je to replika obrazu jednoho známého umělce ze Srbska. Obraz se jmenuje „The Smoke.

Bavili jsme se o prvním tetování. Kdy jste si pořídil to poslední?

Poslední tetování, které jsem si nechal udělat, mám na krku. Je to stínování, které spojilo více menších tetování dohromady.

Kdy půjdete do studia pořídit si další „obrázek“ na své tělo?

Nepůjdu. S tetováním jsem přestal, myslím si, že jich mám už dost (smích). Mám potetované celé tělo. Mělo by to vyjadřovat to, jakou mám osobnost.

Hádám, že jste musel vystřídat více tetovacích studií, je to tak?

Ano. Vystřídal jsem pět tatérů. Kdekoliv po světě jsem hrál, tam jsem si nechal udělat další tetování. Během poslední let mám svou oblíbenou tatérku v Srbsku. Té zůstanu věrný.

Díky vaším proporcím z vás na palubovce jde určitý respekt. Tetování to jenom prohlubuje.

Nad tím vůbec nepřemýšlím. Na hřišti chci předvádět co nejlepší výkony. Kvůli tomu by si mě lidé měli pamatovat. Tetování je součástí mé osobnosti a možná díky němu sklízím na hřišti trochu více pozornosti. Jestli tím budím více respektu, tak je to jenom dobře.

Máte tedy zajímavého koníčka. Nějaká perlička by se nenašla?

Za svůj život jsem si nechal udělat hromadu tetování. Každé z nich má svůj příběh. Několikrát jsem přišel do salónu s tím, že si udělám pouze jedno. Nakonec z toho bylo více kusů, než bylo původně v plánu. Někdy jsem přišel s jasnou vizí toho, co chci. Pak to ale skončilo úplně jinak.