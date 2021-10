„Pomi“ proti Ústí nad Labem odehrál přes 20 minut, dal dva body. Hlavně si ale užil výhru v derby na regionálním rivalem. „Zápas jsem si samozřejmě užil. Nastoupil jsem po opravdu dlouhé době a hned jsme porazili Ústí,“ culil se děčínský křídelník, který může nastupovat na pozici pivota.

„Šest týdnů jsem nedržel míč v ruce, v pondělí jsem absolvoval první trénink a chytil první přihrávku. Pořád mám hodně co dohánět, to je jasné,“ zdůraznil.

Soubor Tomáše Grepla předvedl nejlepší výkon v sezóně. Vrátila se tradiční bojovnost, ožili i fanoušci. „Co bylo jinak? Ani sám nevím. Takhle bychom měli hrát v každém zápase. Důležité bylo, že jsme ubránili Autreyho. Svejcar měl brzy čtyři fauly. Tohle byly klíčové faktory. Nám to pak hodně uleví. Celkově jsme hráli více uvolněně. Všichni věděli, o co se hraje. Cizincům jsme několikrát opakovali, jak je tenhle zápas pro celý Děčín klíčový. Sice nebyla úplně plná hala, přesto dorazila největší návštěva v sezoně. Lidi byli úžasní, vytvořili parádní atmosféru,“ vysekl poklonu divákům, kteří ve středu dorazili do Maroldovky.

Devět utkání Pomikálek mohl jenom přihlížet tomu, jak si vedou jeho spoluhráči na palubovce. Pro děčínského kapitána to rozhodně nebylo nic lehkého. „Sice mě pořád, kvůli té autonehodě, něco bolelo. Ale daleko horší to bylo po psychické stránce. Můžete jenom koukat na zápas, maximálně někomu něco poradit. Nebyla to žádná hitparáda. Můj návrat byl ovlivněn tím, jaký typ zlomeniny jsem si přivodil. Doktoři strašili, že bych stál snad půl roku. Nakonec se ta zlomenina ukázala jako „dobrá“ a já se vrátil po šesti týdnech,“ podotkl.

Děčínské posily z ciziny si začínají s týmem sedat, bodově se rozehrál Ondřej Šiška. Fanoušci jsou ale v ráži, jelikož už mají zpátky svého kapitána. „Odpovědnosti se nebráním, s tím počítám už několik sezon. Ale nikdo si nemůže myslet, že to teď všechno hned spasím. Musím ještě hodně věcí dohánět, ale budu šlapat na maximum,“ slibuje Pomikálek.

Zdá se, že děčínská basketbalová mašina, nabírá na síle. Má do dohánět, po deseti kolech sebrala jenom tři výhry. „Myslím, že už v Jindřichově Hradci se náš výkon rapidně zlepšil. Kluci z ciziny se do toho dostávají. Je fajn, když víš, že se můžeš opřít o někoho dalšího. Je to jako úleva a má to pozitivní dopad na celý tým. Teď už snad budeme hrát v plné sestavě. Věřím, že výsledky se budou zlepšovat,“ doufá v lepší zítřky.

Děčín před sezonou vsadil v drtivé většině na český kádr. Nepovedlo se, v kabině už sedí dohromady tři cizinci. „Je vidět, že sehnat hotového českého hráče je těžké. Výjimkou je Matěj Svoboda, který k nám zapadl jak herně, tak lidsky. Hraje na pozici tři, takových českých křídel v lize moc není,“ pochválil kapitán svého spoluhráče.

V sobotu ale čeká na lepšící se Válečníky velmi těžká prověrka. Od 18 hodin je čeká zápas v Opavě. „No, to bude hodně těžké. Opava má po Nymburku nejlepší statistiky. Je to velký favorit, to je jasné. My tam můžeme defacto jenom překvapit. Nejhorší je, že proti Ústí vám „stačí“ ubránit dva, tři lídry. Jenže v Opavě může hrozit skoro každý,“ dodal Tomáš Pomikálek.