Křídelník Šimon Ježek ale věří, že lepší výsledky se dostaví. A už třeba ve středu 4. prosince, kdy Děčín hraje poslední zápas základní skupiny Alpe Adria Cupu v Ústí nad Labem. „Chceme derby vyhrát, těch ústeckých výher bylo v poslední době už hodně,“ zdůraznil kapitán BK ARMEX Děčín.

Šimone, vaše hodnocení dosavadních ligových výsledků asi nebude nejlepší. Jedenáct zápasů, pět vítězství, šest porážek. To není kladná vizitka.

Tabulka je hodně vyrovnaná, prvních osm týmů je jasných, další čtyři jsou pozadu. Ale i tak si na ně musíte dávat pozor. Samozřejmě mě mrzí, že máme zápornou bilanci. Bohužel jsme některé zápasy zbytečně ztratili v koncovce. Třeba v Ústí, nebo doma proti USK. Nechci nás omlouvat, ale minulou sezónu nám bylo hůř, tam jsme prohráli deset zápasů v řadě. Věřím, že budeme v pohodě. Reprezentační pauza nám pomůže. Máme tu novou posilu, která by měla zacelit mezeru po zraněných pivotech. Hodně potrénujeme, je ideální čas si rozebrat, co jsme dělali špatně. A pak na tom zapracovat.

Jak moc vám scházeli zranění pivoti Landa s Gruntem? Přeci jen ty kila a centimetry prostě musí chybět.

To je pravda. Kluci, kteří tam zaskakovali, dělali všechno. Ale ta výška, váha a zkušenost na pozici pět tam prostě chybí. To si nemusíme nalhávat. Spousty zápasů jsme měli zvládnout i bez toho. Ale pokud tam nemáte silného podkošového hráče, je to znát.

Právě kvůli tomu do týmu dorazil zkušený pivot Filip Vukosavljević. To je chlap, jako hora.

To máte pravdu (smích). Lidsky nám sedl. Je zkušený, věřím, že to týmu zapadne. Ale to ukážou až ostré zápasy. Jsem přesvědčený, že vykryje mezeru po Robertovi a Pavlovi. Pro náš tým by tohle bylo do dalších bojů zásadní.

Pojďme k těm ztraceným koncovkám. Třeba derby v Ústí nad Labem jste měli dobře rozehrané, ale ztratili jste ho střelou v poslední vteřině.

Uff, už jsme to hodili za hlavu. Ale ta koncovka byla dost zamotaná a diskutabilní. Rozhodčí ale rozhodli tak, jak rozhodli. My jsme ale vůbec neměli dovolit, aby k takové koncovce došlo. Na to jsme ale experti. Je to o koncentraci, čisté hlavě a správných rozhodnutích. To nám ale v Ústí a nebo právě doma proti USK prostě nevyšlo.

Na druhou stranu máte v kapse postup v Alpe Adria Cupu. A pokud ve středu vyhrajete v Ústí nad Labem o více jak sedm bodů, bude z toho první místo ve skupině.

Za postup jsme rádi, první místo chceme. Našim cílem je postup do finálového turnaje. Předminulý rok jsme shořeli na USK Praha, to nás moc mrzelo. Minulý rok tam byla zase těžká základní skupina. Chceme dojít co nejdál, osobně bych rád celý pohár vyhrál!

Hádám, že budete chtít prolomit špatnou sérii v derby. Ústí vás v této sezóně už dvakrát porazilo.

V poslední době jsou to hodně vyrovnané zápasy, nezvládáme koncovky. Ale o tom už jsem mluvil. Těch ústeckých vítězství už bylo dost. Je potřeba to utnout. A nejlépe hned dnes v Ústí nad Labem.

Od této sezóny jste kapitánem. Jak si to zatím „užíváte“?

Je to pro mě nová pozice. Hodně mi to dává, i negativní zkušenosti jsou pro mě přínosem. Samozřejmě mě mrzí, že máme zápornou ligovou bilanci. Přeci jen cítím za tým zodpovědnost. O to víc se snažím všechny více stmelita povzbuzovat.