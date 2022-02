Jistota! Válečníci doma výhrou s Olomouckem potvrdili účast v předkole

„Zajímavý zápas a pro nás velmi důležitá výhra, která nám snad už zajistí devátou příčku, ze které chceme vyrazit do předkola play-off,“ pochvaloval si po utkání děčínský rozehrávač Lukáš Bobek náskok čtyř výher na desátou Ostravu. „Řekl bych, že rozhodla naše lepší týmová obrana a také to, že jsme dokázali přibrzdit Tomsicka, byť nám nějaké body dal. Bylo vidět, že nám dnes hodně chyběl Ty Nichols, a to především v útoku,“ doplnil mladík, jenž dostal tentokrát od trenéra Grepla více než 15 minut na hřišti.

Vím, že na to mám. Prošek se deset let po operaci srdce znovu rve o ligu

„Dnes jsme se museli vyrovnat s absencí Nicholse, který byl pro nás velmi platným hráčem. Jenže chybět bude s největší pravděpodobností delší dobu, takže někteří hráči to museli dnes vzít do svých rukou. A udělali to perfektně. Chtěl bych vypíchnout výkon Ondry Šišky, který odtáhl ten zápas tak, že omezil svůj útočný apetit a místo toho měl čtrnáct asistencí, což je absolutně skvělé číslo,“ vyzdvihl fantastický počin svého hlavního playmakera. „Klíčové bylo, že ačkoliv jsme v první čtvrtině dovolili soupeři sedm útočných doskoků, ve zbytku zápasu už to byly pouze tři.“

Válečníci si tak vylepšili bilanci na padesát procent (13 výher a 13 porážek) a mílovými kroky uhání k deváté příčce, která by jim nejspíše zaručila v předkole další pikantní derby s Ústím.

Drsek: Zápas proti Klokanům kluci odmakali

V posledním kole před reprezentační přestávkou hrají Děčínští opět doma, v sobotu vyzvou Jindřichův Hradec. To bude na delší dobu poslední domácí představení, po reprezentačním okně je totiž čekají tři venkovní duely v řadě. Doma hrají opět až23. března s Ostravou.

Basketbal, KNBL, skupina A2:

BK ARMEX Děčín – Olomoucko 92:84 (21:20, 46:41, 71:65)

Děčín: Svoboda 28, Pomikálek 20, Eudy 15, Osaikhwuwuomwan 9, Kroutil 8, Mach 6, Šiška 4, Bobek 2, Sertič 0.

Olomoucko: Tomsick 24, Kněževič 19, Vučkovič 17, Feštr 9, Halada 7, Sehnal 5, Klepač 3, Žák a Dragovič 0.

Trojky: 31/11 – 24/10. TH: 18/13 – 29/20. Doskoky: 41 – 37. Diváci: 540.