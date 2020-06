Byl na něj největší kurz, byl outsiderem českého finále soutěže Kooperativa NBL 1ON1 Challenge. Přesto kapitán a křídelník Šimon Ježek vyhrál všech pět zápasů, vyzrál i na velikány typu Pecky, nebo Švrdlíka a do celorepublikového finále postoupil z prvního místa.

Šimon Ježek v posledním utkání proti Kamilu Švrdlíkovi, kde už bojoval s nástupem nečekané alergie. | Foto: Zdroj: nbl.cz

Ježek ovšem zažil během finálového večera nečekanou proměnu. Celý zčervenal, otekl. Navíc vypadal o několik let starší. Důvod? Alergická reakce na ořechy! „Poslední dva zápasy jsem byl pěkně nateklý a vypadal tak o třicet let starší. Když jsem si projel itinerář toho, co jsem snědl, vyšlo mi, že to byla alergická reakce na ořechy,“ kroutil hlavou Ježek.