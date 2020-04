Jak celou situaci vidí hrající asistent A týmu a trenér kategorie U 13 Jakub Schilling? „S pozice hráče je to hodně divné, ale spíš z důvodu chtíče hrát basketbal a dělat to, co člověka naplňuje a baví,“ přiznal v rozhovoru.

Jakube, jak jste přijali nejprve odklad a následné zrušení basketbalových soutěží?

Ještě si to ani tak moc neuvědomuji, že je pro letošní sezonu konec, ale je důležité respektovat tato opatření. Myslím si, že to byl od vlády a následně České federace basketbalu rozumný krok. Z mé pozice hráče a trenéra kategorie U13 mě to velmi mrzí, protože letošní sezona byla jak pohledu mládeže, tak z pohledu mužů celkem úspěšná.

Všechno šlo strašně rychle – nejprve omezení počtu diváků, pak hra bez diváků, pak odklad a nakonec předčasný konec.

Všechno se to odehrálo v jednom týdnu, kdy nás čekalo s muži soutěžní utkání a v první polovině týdne se za dva dny rozhodlo nejenom o zrušení diváku, ale následně i o utkání a tréninku ve všech věkových kategoriích. Bylo to hektické, ale jak už jsem říkal, rozumné opatření.

Vy jste kromě mužů museli pozastavit činnost mladších kategorií. Jak to přijaly samotné děti?

U mladších hráčů panoval i velký smutek, protože jsme měli celkem dobrou sezonu a dost se vyhrávalo. Bohužel se nedalo nic dělat a nezbylo než, přijmout veškerá opatření. Momentálně pracujeme na všech možných sociálních sítích s hráči, kde jim je pravidelně zasílána dávka tréninkové jednotky, kterou by měli plnit doma v karanténě.

Může mít předčasné ukončení sezóny nějaký dopad na samotný basketbal ve Varnsdorfu?

Myslím si, že ne. Všichni v klubu preferujeme jedno heslo – Vrátíme se silnější.

Hádám, že jste ani nestihli díky sledu událostí rozlučku s koncem sezóny, je to tak?

Rozlučka samozřejmě na základě této situace s epidemií nebyla. Až se situace uklidní a pevně věřím, že to bude co nejdříve, rozlučku uspořádáme.

Je hodně divné, skončit sezónu dříve? Když ještě nejdou odehrány všechny zápasy…

S pozice hráče je to hodně divné. Spíše z důvodu chtíče hrát basketbal a dělat to co člověka naplňuje a baví. S pozice trenéra mě to spíše mrzí. Pro letošní sezonu jsem se dostal do kategorie U13 a velmi mě s bavila práce s týmem S kolegou trenérem Novotným a celým týmem jsme měli bilanci 22 výher a 4 porážky. Beru to za velmi solidní výsledek už jen pro to, že tato kategorie hraje teprve druhou soutěžní sezonu a někteří hráči vůbec první.

Výsledky se anulovaly?

Ano. Výsledky oblastních soutěží mužů, žen a minižactva, stejně tak Nadregionální ligy žákyň a kadetek jsou zrušeny a výsledky anulovány.

Jak trávíte vy čas karantény?

Zatím to prožívám v režimu regenerace. Měl jsem problém se zraněním a tak tomu dávám klid. Teď už je na čase abych zase začal něco dělat (smích). Jak z pozice hráče, tak trenéra se musím připravit na další sezonu.