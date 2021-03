„Mám první ligovou výhru, takže se mi ulevilo. Hráči hráli skvěle a ukázali, že jsme tři týdny tvrdě pracovali. Zaměřili jsme se především na obranu hráče s míčem, což se nám proti Děčínu hodilo, protože tým hodně spoléhá na Ondru Šišku. Také jsme pracovali na útočné fázi, abychom zrychlili hru a více půjčovali míč Autreymu, který se dnes odvděčil výborným výkonem,“ řekl spokojený trenér Ústí Jan Šotnar.

„Průšvih byl první poločas, ten byl klíčový. Ústí hrálo výborně a dalo nám padesát šest bodů. Z toho Autrey nastřílel 24 a byl opravdu fantastický. V minulých dvou zápasech jsme Autreyho dokázali udržet v rozumných číslech, ale dnes nám v prvním poločase velmi škodil,“ přiznal Tomáš Grepl, zklamaný kouč Děčína.

Bitva o sever Čech začala podle stejných not, jako předešlá derby. Lepší vstup mělo Ústí nad Labem, které si hned po první čtvrtině vypracovalo devítibodový náskok. Děčínští měli velké problémy v obraně, hostům se dařilo v útoku. Ústí za poločas nastřílelo domácím 56 bodů!

Po poločase přišla nejlepší fáze Válečníků. Svěřenci Tomáše Grepla začali stahovat třináctibodové manko, na obrat v zápase to nebylo. Jakékoliv naděje zaplašilo poslední dějství. Sluneta si držela bodový odstup a nakonec slaví první letošní v derby v letošním ročníku. Ústeckým tahounem byl ex-děčínský Lamb Autrey, který nastřílel 28 bodů a byl nejlepším střelcem celého zápasu.

„Klobouk dolů před Děčínem, který se dostal z osmnáctibodového manka a druhý poločas už bylo klasické derby, v němž jsme byli šťastnější,“ dodal Šotnar. „Třetí čtvrtka byla naopak naše nejlepší v tomto ročníku. Tedy co se týká obrany. V poslední čtvrtce jsme na to ale bohužel nedokázali navázat. Také nás sráželo to, že jsme nevyužívali šance na jednoduché koše a tyhle chyby nás stály šanci na výhru,“ uzavřel vše Grepl.

BK ARMEX Děčín – SLUNETA Ústí nad Labem 77:88 (18:27, 43:56, 61:66)

Body: Ježek 19 (2x 3, 7 doskoků), Kroutil 19 (5x 3, 5 asistencí), Šiška 18 (1x 3, 7 doskoků, 8 získaných faulů), Mach 8, Pomikálek 7 (1x 3), Kotásek 3, Grunt 2, Ščekič 1 - Autrey 28 (5x 3, 7 doskoků, 9 asistencí), Rakočevič 17 (7 doskoků, 9 získaných faulů), Pecka 11 (1x 3), Hanes 10, Stegbauer 7 (2), Maděra 6 (2), David 5 (1), Fait 4.

Střelba za 2 body 19/41:20/38, za 3 body 9/22:11/25, TH 12/19:15/18. Doskoky 35:35 (útočné 14:11), asistence 16:12, ztráty 12:13