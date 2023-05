Ostravu ve čtvrtfinále vyřídili 4:1, semifinálového soka se dozvěděli až ve čtvrtek večer. Nakonec se jím staly Pardubice, které v sedmém zápase porazily Ústí nad Labem a jako poslední se dostaly mezi čtyři nejlepší týmy sezony.

Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci Pardubice letos už čtyřikrát porazili, semifinále začínají doma. Přesto je čeká kvalitní a velmi zkušený soupeř.

„Ústí by bylo z pohledu derby atraktivnější, ale jinak jsem neřešil, kdo to bude. Tady už lehkých soupeřů není,“ prozradil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Semifinále startuje v pondělí 8. května v Děčíně, první utkání se hraje netradičně od 17.10.

Ostravu jste ve čtvrtfinále přehráli 4:1. Série ovšem byla těžší, než napovídá konečný výsledek, viďte?

Je to tak. Hned první domácí utkání pro nás bylo hodně těžké. Nepadalo nám to tak, ale urvali jsme to. Klíčový byl čtvrtý zápas v Ostravě, který jsme urvali v prodloužení. Mohla ho snadno vyhrát i Ostrava. Kdyby srovnala na 2:2, nikdo neví, jak by to celé dopadlo. Poslední zápas na domácí půdě byl relativně nejlehčí.

Doma jste zvládli proti Ostravě všechny tři zápasy. To bylo hodně důležité…

Souhlasím. Myslím si, že ten postup je i spravedlivý. Přeci jen jsme do play-off šli ze třetího místa, takže jsme prostě byli lepší, než Ostrava. Samozřejmě nám domácí prostředí se skvělými fanoušky hodně pomohlo.

V semifinále narazíte na Pardubice, těch variant ale bylo více. Kalkuloval jste nad možným soupeřem?

Nemohli jsme to ovlivnit, takže mě to bylo vcelku jedno. Ústí by bylo z pohledu derby atraktivnější, to je jasné. Tady ale na lehkého soupeře už nenarazíte. Pardubice jsme sice letos už čtyřikrát porazili, ale to nic neznamená. Vše začíná od nuly. Začínáme doma, takže bychom měli mít menší výhodu. Bude to ale těžká bitva.

Jak se vám líbily ostatní čtvrtfinálové série? Venku je například Brno, jeden z velkých favoritů na titul.

Bylo hrozně fajn sledovat ostatní zápasy. Aby vyřadil sedmý tým druhý, to už tady dlouho nebylo. Opava ale prokázala velké zkušenosti. Nám tohle vlastně pomohlo, protože při vypadnutí Brna začínáme semifinále doma.

V semifinále je i Nymburk, který ale proti USK ztratil dva zápasy a nebyl dominantní. Je to prostě letos po dlouhé době úplně jiná soutěž…

Je to po 18 letech asi nejotevřenější boj o titul. Nymburk je letos zranitelnější, než tomu bylo v minulosti. Navíc teď hraje s Opavou, proti které to bude mít nesmírně těžké. Může se stát, že se třeba ani do finále nedostane. Každopádně všichni cítíme, že ten titul je dostupnější.

Před čtvrtfinále mi trenér Tomáš Grepl říkal, že nekouká dopředu a zajímá ho aktuální zápas. Jak to máte vy? Byl by konec v semifinále zklamáním?

Zklamání by to určitě bylo, to je jasné. Ale já se také koukám na pondělní zápas, tam chceme uspět. Pokud se to nepodaří, máme ještě několik možností to pak napravit. Může se to natáhnout na sedm zápasů. Věřím, že budeme šťastnější a půjdeme do finále.

Jak je na tom hráčský kádr?

Je tam nějaké nachlazení, ale jinak jsou všichni v pořádku. V tomto ohledu je dobře, že jsme měli více času na odpočinek, než Pardubice. Mohli jsme si v klidu hojit své rány, bylo jich hodně. Ale tohle je prostě play-off.

V šestém zápase v Ústí na konci utkání hráči Pardubic nepodali domácím ruce. Vaše reakce?

Moc jsem to neřešil, přišlo mi to z obou stran takové úsměvné. Trenér Pardubic se prostě rozhodl tak, jak se rozhodl. Podání ruky rozhodně není nějakým jasným pravidlem. Spíše tím ukážete respekt k soupeři. Jestli se to stane u nás? To neřeším, my se soustředíme sami na sebe.

V pondělí se dá očekávat, že budete mít opět za zády vaše skvělé fanoušky…

Já věřím, že i na semifinálové zápasy bude vyprodáno. Jsme rádi, jak nás fanoušci podporovali už v základní části, teď to graduje. Dobrá atmosféra je ale i jinde. Je prostě vidět, že basketbalová liga táhne.