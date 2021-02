„Dnešní utkání rozhodl první poločas, kdy jsme prostě netrefili vůbec nic. Pozice jsme si vypracovali, bohužel je neproměnili. Navíc jsme nezvládli obranný doskok,“ kroutil hlavou děčínský kouč Tomáš Gerpl.

Děčín nestíhal od samého začátku, v poločase ztrácel 15 bodů. A tu do konce utkání nedokázal dohnat. Válečníky táhl rozehrávač Ondřej Šiška, který nasázel 24 bodů. Ani on ale Děčín nespasil. „Za výhru jsme moc rádi, stále držíme šanci na první šestku. Krom poslední čtvrtiny bylo naše vítězství kontrolovatelné. Hlavně na obranné polovině jsme předvedli dobrou práci. Věděli jsme, že Děčín není tak dobře střílející tým z dálky, takže jsme se spíše snažili zacpat bednu, což se nám dařilo. Udrželi jsme domácí na sedmi asistencích, což je výborné číslo. Také jsme se vyrovnali děčínské tvrdosti ve druhém poločasu, to byl další důvod toho, že jsme dovedli zápas do vítězného konce. Doufáme, že dnešní výkon přeneseme i do posledního zápasu základní části,“ pochvaloval si Lukáš Pivoda, svitavský kouč.

Severočeši si tak neudrželi šanci na proniknutí do první šestky. Je jasné, že budou hrát nadstavbovou skupinu A2. Pokud Děčín udrží sedmé, nebo osmé místo, má „jistotu“ velmi těžké soupeře. Hrozí Nymburk, nebo Opava. „Třetí čtvrtka byla tragická, byli jsme naprosto jaloví. V útoku jsme se nedostali k jistému zakončení, chyběla nám koncepce hry, špatně jsme komunikovali. Nebyli jsme také kompaktní v obraně, Svitavy si nás rozpinkaly a protože to jsou střelci, dávali otevřené střely. My jsme se pokusili o návrat, aby to neskončilo fiaskem a nakonec jsme to stáhli na patnáct bodů, především díky Ondrovi Šiškovi. Tento výsledek ale vypadá daleko lépe na tabuli, než tomu bylo na hřišti. My si zkrátka nemůžeme dovolit takové výpadky, být nekoncentrováni celou třetí čtvrtinu. To se pak těžko dohání,“ smutně pravil děčínský kapitán Šimon Ježek.

BK ARMEX Děčín - DEKSTONE Tuři Svitavy 70:85 (17:23, 31:46, 51:72)

Body: Šiška 24 (4x 3, 8 získaných faulů), Pomikálek 15 (1x 3, 9 doskoků), Ježek 12 (2x 3, 4 asistence), Kotásek 18, Grunt 4, Kroutil 3, Ščekič 2, Byoko 2 - Slezák 16 (4x 3), Johnson 16 (11 doskoků), Dragoun 14 (2x 3), Svoboda 10 (2), Bujnoch 8 (1), Marko 8 (5 asistencí), Pinkston 5, Welsch 4, Sehnal 4.

Střelba za 2 body 16/41:22/32, za 3 body 7/28:9/27, TH 17/22:14/23. Doskoky 35:40 (útočné 12:7), asistence 7:20, ztráty 10:13, fauly 23:26.