Ve čtvrtém kole se konečně dočkali. Děčínští basketbalisté vyhráli na půdě Olomoucka 85:84 a připsali první výhru v nejvyšší soutěži. Závěr utkání rozhodně nebyl pro slabé povahy.

BASKETBALISTÉ DĚČÍNA - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura

Po vyrovnané první čtvrtině převzali otěže zápasu děčínští Válečníci. Svěřenci Tomáše Grepla se dostali do drobného náskoku. V poločase vedli o šest bodů, před poslední desetiminutovkou dokonce o sedm. V průběhu čtvrté čtvrtky byli hosté ve vedení 77:66. Olomoucko to ale nezabalilo, i díky chybujícímu Děčínu manko stahovalo a dokonce šlo v závěru do jednobodového vedení.