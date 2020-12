„Akce měla pokaždé vysokou úroveň. Lidi byli spokojení a doufám, že se jim to bude líbit i teď. Mají se na co těšit,“ říká generální manažer hostitelské Slunety Tomáš Hrubý.

Fanoušci se tentokrát do ústecké haly nedostanou, fandit a sledovat show ale mohou přes webovou kameru. Jejich tváře se objeví na gigantické obrazovce o délce 30 metrů, výšce 5 metrů a vážící 7 tun, která bude na tribuně. „V Česku jsme nikdy nic takového nezažili. Interaktivní zapojení diváků prostřednictví on-line světě je něco nového,“ těší se Hrubý na 30. prosince. Instalace obřího panelu se všemi dalšími úpravami v hale budou probíhat dva dny. „Podobně velké obrazovky jsem viděl na venkovních stadionech, ale neumím si představit, jak to bude vypadat v hale.“

O pořádání prestižního Utkání hvězd usiloval Hrubý v létě. To ještě netušil, že akce bude kvůli pandemii koronaviru bez diváků. „Doufali jsme, že to bude s diváky. Kdyby mohli přijít, byla by hala opět narvaná až po střechu. Ale nemá cenu si stěžovat. Musíme do toho jít a udělat to tak, aby se to lidem u obrazovek líbilo.“