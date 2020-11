Už v Pardubicích dal 18 bodů, v derby proti ústecké Slunetě bodově explodoval. Pandám nasázel 32 bodů, trefil šest trojek, jednu dokonce s faulem. Připsal si šest doskoků, pět asistencí a získal pět faulů. „Zápas ale vyhraje celý tým. Za výhru jsme rádi, ale sami tušíme, že výkon to stejně nebyl ideální,“ poznamenal Šiška po výhře nad Ústím 88:87.

Ondro, dal jste 32 bodů a rozhodl jste derby proti Ústí nad Labem. Musíte mít skvělé pocity. Soupeřům trenér Pištěcký říkal, že je neporazil Děčín, ale Šiška.

(smích). Úplně nevím, zda by to řekl úplně stejně. Přeci jen to byl týmový výkon. Přesto si myslím, že jsme nehráli tak dobře. Chceme se prezentovat jinou hrou, řekl nám to i náš trenér. Byly tam pasáže, kdy to byl dobrý výkon. Celkově jsme ale vyhráli se štěstím.

Překvapilo vás, kolik vám ústečtí hráči nechávali v poslední čtvrtině místa? Měl jste tam několik snadných nájezdů.

Myslím si, že na Ústí byla znát ta větší pauza. My už jsme přeci jen odehráli zápas v Pardubicích, takže už jsme věděli, jak těžké je hrát po tak velké pauze.

Vypadá to, že jste zklamaný. Přitom jste Ústí porazili po velmi dlouhé době?

Samozřejmě jsme za výhru rádi. Ale pokud budeme hrát takhle, tak nemůžeme uspět v dalším zápase ve Svitavách. Musíme to zlepšit.

Společně se Šimonem Ježkem a Tomášem Pomikálkem byste měli být tahouny celého Děčína. Cítíte se tak?

Určitě. Máme hodně obměněnou a mladou sestavu. Až jsem se zděsil, že jsem tady se Šimonem a Pomim nejstarší (smích). Kde jsou ty doby, kdy jsem byl nejmladší. Víme, že tíha odpovědnosti je na nás. Nikdo z náss tím rozhodně nemá problém. Je to naše povinnost.

Chodí za vámi mladší hráči a chtějí se o něčem poradit?

Předem musím říct, že všichni kluci makají na sto procent, snaží se. Kdo někdy hrál profi sport, ví, že v mladém věku se prostě dělají chyby. Je to velmi náročné. Je to hodně o hlavě a koncentraci. Osobně rady dávat nechci, sám nevím, co je dobré, nebo špatné. Na druhou stranu, když někdo přijde a potřebuje pomoct, nemám s tím vůbec žádný problém.

Myslíte, že může mladým hráčům vadit, že se hraje bez diváků? Třeba proto ta ztráta koncentrace.

Já to vidím přesně naopak. Na hřišti je slyšet každé slovo, každý pokyn. Dobře se komunikuje, tohle by jim mohlo právě pomoct. Myslím, že na začátku kariéry je to pro ně to nejlepší.

Ještě bych se vrátil k jedné situaci. Na konci jste za stavu 88:87 vzal vše na sebe, ale nepovedlo se. Nebylo to unáhlené?

Asi jo, byla tam euforie, dařilo se mi. Mohl jsem možná ještě počkat. Na druhou stranu z toho byla do brá pozice, mělo to skončit košem. Naštěstí na druhé straně dobře v defenzivě zapracoval Martin Mach, který výborně ubránil poslední střelu Autreyho.

Byl to váš TOP výkon?

(smích). Těžko říct. Je pravda, že trojku s faulem jsem dal naposledy někde v žácích. Ale jo, nebudu lhát, dát 32 bodů je fajn. Ale mě více zahřeje nějaké cenné týmové vítězství.

Sice chyběli diváci, ale zase to bylo s Ústím velké drama. Proč?

Je to přece derby, co chcete víc? (se smíchem odběhl ke spoluhráčům)