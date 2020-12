„Po úterním tréninku a po dvou a půl měsících neběhání, musím říci, že návrat je vážně těžký. I přesto je to výzva a ty já miluju,“ uvedl borec, posila z Chomutova.

„Myslel jsem si, že už toto vyjádření nikdy dávat nebudu, ale tento rok je tak divný, že k tomu dochází. V Děčíně se o tom bavíme již delší čas, ale až po nedělním vydání nových pravidel ohledně sportu jsem se rozhodl. Díky těmto pravidlům je to vlastně jedna ze šancí, jak ještě něco normálně dělat. Popravdě jsem se v tomto období trochu nepoznával, protože ta vidina ničeho mě velmi srážela a nic se mi nechtělo. Určitě si tady nechci nyní nic dokazovat, ale jestli i těch pár minutek něčemu pomohou, tak budu rád," prohlásil

Po zranění je zpět i Robert Landa. „Zcela upřímně - nejsem v shapu, ani ve formě. Před rokem jsem nemohl chodit, v říjnu jsem se poprvé rozběhl. Můžu nabídnout jen zkušenosti, sílu nevzdávat se a touhu vždy vyhrávat. Jsem plně vytížený svou současnou prací, moje cesta a moje místo už není v NBL. Basket, hra, kontakt a soupeření mi ale zatraceně chybí. Chci děčínský tým povzbudit v zápase, ochutnat několik soubojů a nastavit modus Válečníka do našich mladých pivotů. Nebudu zabírat místo nadějným klukům, po dohodě s trenérem se připojím jen do utkání, kde to bude mít význam. Zároveň věřím, že se město nepostaví ke své republikové sportovní vizitce zády a že brzy přivítáme v Děčíně posily," dodal Landa.

„Nemůžeme a ani nečekáme zázraky. Co ale čekáme a víme je, že do týmu přinesou jejich zápal do hry a jejich válečnické srdce,“ uvedl Lukáš Houser, generální manažer BK Armex Děčín.

Oba zkušení harcovníci by se měli objevit v utkání proti Kolínu. To se hraje ve středu 2. prosince od 18 hodin.