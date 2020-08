Je v jednom kole, neví kam dřív skočit. Děčínská basketbalová legenda, od roku 2007 kapitán českých vicemistrů Jakub Houška, proto po dvou letech skončil v roli asistenta ligového mužstva. „Směřovalo to k tomu dlouho,“ řekl v rozhovoru pro Deník při cestě na jednu z pracovních schůzek 38letý bývalý reprezentant, jenž ještě hraje nižší soutěž v Chomutově.

Jakub Houška. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Basketbalu se věnuje od svých 18 let, předtím dlouhá léta hrál za týmy Legionáři Chomutov a Louny hokejbal, ve kterém se dostal do širšího českého reprezentačního výběru. „Je to tak, jako asistent Tomáše Grepla u A mužstva končím. To rozhodnutí nepadlo ze dne na den, schylovalo se k tomu delší dobu,“ vysvětlil mimo jiné účastník evropského šampionátu ve Španělsku.