Nejlepší sezona v dějinách klubu. Pokud to zjednodušíme, stal se klub BK ARMEX Děčín neúspěšnějším týmem v nejvyšší basketbalové soutěži pro letošníročník. Vítězství v tuzemském poháru a první velká trofej do klubové vitríny. K tomu páté ligové stříbro v klubové historii.

Děčínští basketbalisté ve čtvrtém finálovém utkání proti Opavě. | Foto: DENÍK/Petr Widenka

Válečníci ve finále podlehli Opavě 1:3 na zápasy. Sami ale cítí, že mohli v bitvě o titul získat daleko jiný výsledek. „Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že získáme pohár a budeme mít ligové stříbro, nevěřil bych a nadšeně tleskal rukama nad hlavou. Čerstvě po čtvrtém finálovém utkání jsme ale zklamaní,“ přiznal několik hodin po příjezdu z Opavy Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Lukáši, jak jste viděl čtvrté finále v Opavě, ve kterém jste domácím podlehli až po prodloužení po výsledku 104:108?

Musím přiznat, že jsem si to neskutečně užíval. Zase jsem tam stál, koukal na to s otevřenou pusou a tleskal. To, co kluci předvedli a dokázali, bylo neskutečné.

Děčínští Válečníci chystají party.Zdroj: archivTitul ale slaví Opava. Jak hodnotíte sezonu, ve které jste vyhráli pohár a získali páté ligové stříbro?

Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že získáme pohár a budeme mít ligové stříbro, nevěřil bych a nadšeně tleskal rukama nad hlavou. Čerstvě po čtvrtém finálovém utkání jsme ale zklamaní. Přeci jen máme za sebou nějaký průběh sezony. Ale dostali jsme tolik povzbuzujících zpráv, že to zklamání postupně trochu opadá. Vemte si, že předloni jsme byli desátí, loni zase osmí. Letos jsme brali dvě medaile a první velkou trofej pro celý klub. Od té druhé jsme nebyli daleko.

Co podle vás rozhodlo celé finále, které nabídlo tři vyrovnané zápasy a jednou vaše výrazné vítězství?

Rozhodl to asi první zápas. Opava u nás ukázala více zkušeno. Přeci jen jsou spolu dlouho pohromadě a takové série už odehráli. My jsme v tomto složení zažili první velké finále poprvé. Byli jsme nervózní. My jsme doma potřebovali vyhrát, Opava mohla překvapit. Byli jsme pod větším tlakem. Přesto jsme se zvedli a sehráli na opavské palubovce dva vyrovnané zápasy. Oba rozhodla jedna tříbodová střela v samotném závěru. Velkým oslabením pro nás byla ztráta klíčových hráčů Waltona a Pomikálka. Walton byl MVP rozehrávač celé ligy. Skoro jako kdyby Chicago v nejlepší letech ztratilo Jordana. Není to ale výmluva, to do sportu patří a člověk to prostě musí umět přijmout.

Finále bylo hodně náročné i kvůli vleklému cestování…

Je to tak. Já ani nevím, co mohli kluci udělat víc. Oba týmy vlastně jenom cestovaly. Odehráli jste domácí zápas, pak den volna a pak už do Opavy. Přijedete v noci, krátký odpočinek a jelo se znovu. Únava se kumulovala, to bylo jasné, někteří museli hrát více jako půl hodiny v jednom zápase. Proto jsem nechápal, jaký výkon jsme předvedli ve třetím zápase, kdy jsme doma Opavu jasně přejeli.

Zápasy proti Opavě měly výbornou diváckou kulisu. Ať už v Maroldovce, nebo v početnějším opavském stánku…

Ve finále nás vlastně limitovala i hala. U nás byla naprosto úžasná atmosféra. Bylo vždy vyprodáno, velký rámus. Opava má ale nejkrásnější halu na basket v celé republice. To, že se tam vejde přes tři tisíce fanoušků, to bych přál všem ostatním.

Vrátíme se ještě k Pomikálkovi a Waltonovi, kteří odehráli druhý zápas i přes těžké zranění.

Pomi má natržené vazy v koleni, AJ v kotníku. Přesto celý zápas odehráli, Tomáš předvedl navíc neskutečný výkon, kdy tam sám dal v rychlém sledu 20 bodů a málem nám zařídil vítězství. Bohužel nám to nevyšlo.

Stihnou oba hráči přípravu na nový ročník?

Obě zranění jsou na dlouho, ale věřím, že přípravu stihnou. Nejsem doktor, přesný termín léčby opravdu nevím.

Ještě na to určitě nebyl čas, ale budete řešit hráčský kádr na další sezonu?

Nějaký přehled o případných posilách máme, ale nebudu konkrétní. Chceme tady udržet co nejvíce hráčů ze současného kádru. I když je jasné, že tady nezůstanou všichni.

Trenér Tomáš Grepl zůstává?

Tohle jsme ještě neřešili, přeci jen je chvilku po finále. Ale máme v pondělí schůzku a myslím, že se domluvíme.

V sezoně se hodně mluvilo o tom, že Děčín spoléhá na užší rotaci a do hry se tak často nedostávají náhradníci. Ovšem od třetího finálového zápasu ukázali hráči, kteří nebyli tolik vytížení, že na to mají. Dobrá zpráva do další sezony, viďte?

Jsou tady dvě roviny. Souhlasím, že pro tyto hráče je finálová zkušenost proti Opavě neskutečnou školou. Ten tlak, ta atmosféra…to prostě nenatrénujete. Všichni kluci to odmakali a i přes absenci dvou klíčových hráčů jsme proti Opavě sehráli dva výborné zápasy. Pak je to osoba samotného trenéra Tomáše Grepla. Po hráčích neskutečně šlape, hlavně po těch mladých. Sami jste viděli výsledek jeho práce.

Váš klub si do dalších sezon nastavil laťku velmi vysoko. Udržet jí nebude žádná legrace, viďte?

Mě bude vždy zajímat náš tým, neřeším, jak budou vypadat ostatní v další sezoně. Včerejší výhra je vlastně jako včerejší noviny. Teď jsme za hrdiny, ale velmi brzy se může stát, že budeme za darebáky. Hlavně chceme takto pokračovat kvůli skvělým fanouškům, které máme. Aktuálně z toho pořád žijeme, ale z Opavy jsme se vrátili v půl páté ráno a od té doby zase pracujeme.

Uvidíme BK ARMEX Děčín v nějakém evropské basketbalové soutěži?

Tohle jsme ještě neřešili. Opava má, jako ligový vítěz, právo startu v Lize mistrů. Naším ohromným limitem je naše hala.

Máme za sebou sezonu, která se hodně lišila od těch předešlých. Nymburk nebyl tak dominantní, nakonec po titulové sérii skončil třetí. Finále mělo po dlouhé době neskutečný náboj, pro ligu jedině dobře. Máte podobný názor?

Z pohledu české ligy to bylo skvělé. Lidé si finále ohromně užívali. Vedení soutěže odstartovalo před play-off kampaň pod názvem Předem nevíš. Myslím si, že to trefili docela dobře.