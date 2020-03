Aktuální strašák v podobě nemoci zvané koronavir zasáhl i další sportovní zápasy na severu Čech. Aktuální strašák v podobě nemoci zvané koronavir zasáhl i další sportovní zápasy na severu Čech. „Pro sport to není dobré, nevím, jaké to bude. Čekali jsme třeba i na vyjádření České basketbalové federace. Jisté je, že pro případné odklady zápasů nemáme termíny,“ řekl generální manažer BK Armex Děčín Lukáš Houser s tím, že vedení klubu mělo kvůli opatřením dopoledne schůzku.

Od rána však bylo v hale rušno, režim nebyl jiný než jindy. Parkoviště před halou bylo jako obvykle zaplněné. „Je to všechno čerstvé,“ dodal Houser. Mimo hru jsou pro dnešní duel stále zranění pivoti Robert Landa a Pavel Grunt, chybět bude také rozehrávač Lukáš Feštr.

První dopady úterního nařízení už se projevují, Deník a Česká unie sportu byly nuceni zrušit úterní vyhlášení Sportovce regionu Litoměřicka 2019.

A co další akce v regionu? Miloslav Kougl, předseda fotbalového klubu MSK Benešov nad Ploučnicí, který hraje I. B třídu a má průměrné návštěvy 70 diváků, říká: „Nebudeme to řešit. Ani nevíme, zda o víkendu budeme hrát, máme hodně podmáčené hřiště. Navíc v 11 dopoledne moc lidí stejně nepřijde. Pro fotbal je to blbý čas. Takže my žádná opatření nechystáme.“

Jinde ale chodí diváků více. „Dělali jsme si z toho předtím srandu. Teď to řešit nemusíme, tenhle víkend hrajeme v Roudnici nad Labem. Za týden může být všechno jinak, třeba zruší všechny zápasy. Otázkou je, jak se bude vše vyvíjet. Budeme to řešit další týden. Máme ještě jeden vchod, který je naproti hlavní tribuně. Mohli bychom pustit část diváků právě tam, aby byli na druhé straně,“ uvedl Ladislav Čurgali, asistent trenéra Plaston Šluknov, který hraje I. A třídu a má průměrné návštěvy okolo 150 diváků.

A jsou i další řešení. Například BK Slavoj Litoměřice přislíbil, že dnešní závěrečné utkání nadstavbové části první basketbalové ligy, které se hraje od 17.30, bude vysílat přímým přenosem alespoň server TVcom. „Pokusíme se odvysílat i víkendové derby ve čtvrtfinále play off 2. ligy proti USK Slunetě Ústí nad Labem,“ slíbil svým fanouškům klub.