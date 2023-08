Mohl to být debut snů. Matěj Svoboda, opora BK ARMEX Děčín, dlouho snil o možnosti obléct dres národního týmu. Na konci července se mu spnil sen. Trenér Ocampo ho navíc poslal na hřiště v základní sestavě a děčínský Válečník se mu odvděčil šesti body, jimiž se podílel na českém vstupu v poměru 9:0. Jenže Češi na konec podlehli Pobřeží slonoviny 81:97.

Matěj Svoboda s asistentem trenéra Janem Šotnarem. | Foto: nbl.basketbal

Češi hráli dobře zhruba 17 minut. Utkání se v tu chvíli vyvíjelo ve velkých vlnách, protože trenér v rámci přípravy hodně točil sestavou. Svoboda se stal prvním českým dvojciferným střelcem a nakonec se s Tomášem Kyzlinkem dělil o post nejlepšího českého skórera. Boxcore sice hovoří o 15 bodech, ale oficiální zápis uvedl na pravou míru situaci, kdy statistici Svobodovi omylem připsali trojku Kozáka.

I tak je 12 bodů slušný počin na nováčka.

Matěji, jakou jste prožil premiéru v dresu národního týmu?

Byl to hořký debut. Jsem vděčný, že tu mohu být, ale byl bych mnohem spokojenější, kdyby ten zápas dopadl jinak. Na druhou stranu je to jen příprava. Byla to první ostrá prověrka a ukázalo se, že nám to ještě vázne v útoku i obraně, v komunikaci. Máme na čem pracovat. Není to ale nic, abychom měli sklopit hlavu a být z toho nešťastní. Zítra je další den a další zápas a je to skvělá příležitost dnešek napravit.

Český výkon hodně srážely ztráty. Na kontě jich nakonec měl plných 30…

Ano, ztrát bylo hodně. Pobřeží slonoviny hrálo docela dobrý pressing. Když to na nás vytáhli, začali jsme zmatkovat a hráli hodně ukvapeně. Spousta ztrát bylo až naivních. Věřím, že se z toho poučíme. Trochu se na ten level a agresivitu adaptujeme a zítra to bude úplně jiný příběh.

Dá se to brát jako daň za sehrávání?

Určitě to hraje roli, ale nechci, abychom se na to vymlouvali. Můžeme si říct, že to byl pro mě a další kluky debut. Je nás tu mnoho nových a nezkušených co se týče mezinárodní konfrontace, ale to není výmluva. Ty ztráty byly fakt naivní a to si nemůžeme dovolit. Na jakémkoliv levelu. Byla to pro nás dobrá škola. Alespoň víme, kde to vázne a na čem pracovat do budoucna.

Kdo by před rokem řekl, že budete hrát za národní tým a proti Pobřeží slonoviny budete nejlepší střelec, že?

Je to velký posun. Zažívám skvělý rok. Povedla se mi jak klubová sezona, tak přišla pozvánka do reprezentace, což byl můj velký sen. Posledních pár let jsem o tom snil a makal na tom. Jedna věc je dostat pozvánku, ale druhá předvést výkon, který by reprezentaci odpovídal.“

Abychom nebyli jen negativní. Vidíte na včerejším výkonu něco, na čem můžete stavět?

Jsme mladý tým, takže na agresivitě a disciplinovanosti, rychlém protiútoku a návratu zpět do obrany. Pár momentů tam bylo, bylo to o tom dostat se do těch systémů a začít si uvědomovat ty věci na hřišti dříve než nás soupeř obejde. Myslím, že je to otázka času, než se do toho dostaneme.

Jak se v průběhu zápasu projevoval náročný program posledních dnů?

Řekl bych, že to k tomu patří. Nemůžeme si myslet, že si to nějak odtrénujeme a pak tady budeme v zápase zářit. Někde je třeba to natrénovat, získat kondici, trochu se sehrát, trávit spolu čas nejen na hotelu ale i na hřišti. Tréninky jsou třeba. Můžeme se bavit o tom, že příprava byla náročnější. Ale jsme tu všichni profesionálové a musíme být v kondici. To jsme zvládli. V zápase trenéři dbali, ať se protočíme celá sestava a nikdo tam dlouho nevaří. Každý má na to zvládnout tři čtyři minutky na sto procent a pak může jít na řadu další. Tohle je cesta, kterou chceme jít, a prezentovat se rychlým basketem. K tomu je třeba mít natrénováno a dodržovat tu rotaci hráčů.

Zdroj: nbl.basketball