Cesta děčínských basketbalistů Alpe Adria Cupem nekončí. Severočeši sice v odvetném utkání proti Opavě nestačili na domácí, když prohráli 83:87. To jim v součtu s jasnou domácí výhrou ale stačilo na postup do semifinále.

BK ARMEX DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Luděk Černý

Svěřenci trenéra Petra Czudka skvěle začali a v nástupu do druhé čtvrtiny vedli 26:15. Soupeř odpověděl a když do poločasu skóre otočil, vypadalo to na jasnou záležitost. Slezané však nesložili zbraně a po koši Štěpánka čtyři minuty před koncem náskok Válečníku z prvního duelu smazali (81:62).