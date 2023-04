Třetí místo po nadstavbové části Kooperativa NBL, historické vítězství v tuzemském poháru, dobře sladěná sestava, v zádech skvělí fanoušci. Basketbalisté BK ARMEX Děčín patří v blížícím se play-off k celkům, které si mohou sáhnout na titul.

Tomáš Grepl, kouč děčínských basketbalistů. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci tuto nálepku odmítají, přesto celý Děčín větří, že se může přihodit něco mimořádného. V pátek zahájí parta okolo trenéra Tomáše Grepla čtvrtfinále play-off na domácí půdě. Soupeřem je nevyzpytatelná a v této sezoně dobře hrající Ostrava.

„Bude to hodně vyrovnaná série. A taky tvrdá. Cíle? Já chci vyhrát páteční zápas. Dál se prostě nekoukám,“ zdůraznil v rozhovoru pro Deník Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Po základní a nadstavbové části jste skončili na bronzovém stupínku. Spokojenost je na místě, ne?

My jsme si splnili cíl už po základní části, když jsme vybojovali účast ve skupině A 1. To byl dílčí úspěch. V nadstavbě jsme si vedli nad očekávání dobře. Velké cíle si vedení klubu nedávalo. Pak prosákla informace, že by bylo dobré začínat play-off doma. Tohle jsem neřešil. Hlavně jsem si přál být v TOP šestce, abychom nemuseli hrát předkolo. S dosavadním průběhem sezony jsme ale zatím spokojeni.

Od prvních dvou týmů vás dělily dvě výhry. Je výhodnější hrát s týmem, který odpočívá, nebo s týmem, který odehrál předkolo?

Za mě je pro nás třetí místo fenomenálním úspěchem. Přemýšlet nad tím, jestli by bylo lepší skončit na druhém místě a mít pak celek, který vzejde z předkola, by bylo rouháním. Do poslední chvíle jsme nevěděli, proti komu nastoupíme. Je to Ostrava, to je velmi těžký soupeř.

Je pravda, že Ostrava letos prožívá velmi dobrou sezonu…

Myslím si, že za posledních deset let je to pro Ostravu životní sezona. Povedlo se jim přivést dobré cizince, které do týmu zapadli a vytvořili tak dobrou chemii. Udrželi navíc základní osu, jako je Radukič, Šmíd nebo Bohačík. Ternem byl příchod Morgana. Ten je hlavně doma často nejlepším ostravským hráčem. Kolikrát i celého zápasu. Dohromady to všechno tvoří velmi silného protivníka, se kterým se popereme o postup do semifinále.

Na konci nadstavby se vaší kabinou prohnala viróza. Jaký je aktuální stav hráčského kádru?

Trénujeme v kompletním složení. Pro mě je to velmi dobrá zpráva, hráči jsou v maximálním tréninkovém zatížení. To virózu jsme určitým způsobem ustáli. Věřím, že máme v tomto ohledu na dlouho dobu vybráno.

Při absenci opor, jako Svoboda nebo Nichols, se v dobrém světle ukázali ostatní hráči. Třeba Filip Kroutil, který zažil dva velmi plodné bodové zápasy…

My už jsme ty zdravotní výpadky měli během sezony. Ovšem až teď se s tím hráči, kteří tak dostali více prostoru, dobře popasovali. Pro mě je to signál, že když vypadne někdo důležitý, máme ho kým nahradit. Pro mě byla bomba, když jsme dokázali vyhrát bez Matěje Svobody nebo Ty Nicholse. Pro mě je tohle samozřejmě fantastická zpráva. Poukazuje to na skvělou týmovou chemii a že to prostě dobře funguje.

Na Ostravu! Válečníci chystají bílé peklo, na vstupenky se stála fronta

Vy jste dokázali letos přepsat díky vítězství v poháru klubovou historii. Jakou stopu to na týmu zanechalo?

Vybaví se mi jedna věc – tým byl strašně unavený, vyždímal se na úplnou hranu. Strašně nám ale pomohl fakt, že jsme pohár vyhráli. Psychika byla na naší straně. Krásně to bylo vidět v utkání proti Ústí, který jsme hráli hned po víkendovém poháru. Oba celky byly strašně unavené, ale my jsme do toho šli s jinou hlavou, než Ústí a utkání jsme zvládli. Myslím si, že výhra v poháru nám teď může jedině pomoct.

Letos je ligová soutěž jiná. Nymburk sice vyhrál nadstavbu, ale zapsal už jedenáct porážek. Vy jste ho porazili dokonce dvakrát. O čem to svědčí?

Není to tím, že by se obrovsky zvedla kvalita ostatních týmů. Nymburk prošel turbulentním obdobím. Přišla výměna trenéra, po neúspěchu v Lize mistrů odešli dva klíčoví hráči. Tady Nymburk naopak zaslouží kredit, jak to všechno zvládl a nakonec tu nadstavbu vyhrál. Navíc ještě před play-off dokázal posílit. Jasně, není to ten Nymburk z let minulých, ale rozhodně se s ním musí počítat.

Jak vypadají poslední tréninky před startem play-off?

Obměnili jsme pár drobností. Zvýšili jsme důraz na obranu, také jsme řešili pár věcí směrem do útoku. Musíme se připravit na zónovou obranu, se kterou na nás Ostrava určitě vyrukuje. Po posledním zápase v Opavě jsme ještě dva dny trénovali. Pak dostali hráči dvoudenní volno. Bylo potřeba si odpočinout.

Může ve čtvrtfinále hrát roli, že proti sobě nastoupí týmy, které nejsou na mapě zrovna u sebe?

Myslím si, že ne. Ostrava k nám přijede den předem a bude tady spát. To samé nás čeká v Ostravě. V tomhle žádný rozdíl nebude.

Americké basketbalové hvězdy v Děčíně. Chtějí pozvednout ženský sport

Vy jste byl v tříčlenné nominaci, ze kterého se vybíral nejlepší kouč sezony. Nakonec vyhrál brněnský trenér Růžička. Mrzí to?

Mě potěšil fakt, že jsem byl zvolen do té trojky. Dál jsem to opravdu neřešil. Velkou radost mám z toho, že cenu MVP sezony získal A. J. Walton. A získal jí naprosto zaslouženě.

Očekává se, že v pátek a v sobotu vás požene vyprodaná Maroldovka. Co byste vzkázal fanouškům?

Nám se v této sezoně dařilo daleko víc, než v těch minulých. Logicky se tak divácká podpora zvětšila. Náš fanoušek je náročný, basketu rozumí a dokáže ocenit stoprocentní výkon v zápase, který se nepovedl. Já bych jim chtěl poděkovat za dosavadní podporu a hlavně podporu při pohárovém víkendu. Chceme se jim za to odvděčit těmi nejlepšími výkony v play-off. Série proti Ostravě bude krásná, vyrovnaná a tvrdá. Bude tam prostě úplně všechno.