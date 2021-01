„Sezóna se prostě tak vyvinula. Nemá cenu se na to vymlouvat, sérií domácích zápasů jsme si vystříleli,“ pronesl děčínský kouč Tomáš Grepl.

Rok 2020 jste zakončili na sedmé pozici s bilancí sedmi výher a osmi porážek. Jste spokojený?

Moc to nechci hodnotit, jelikož máme před sebou velmi důležitý zápas v Ostravě. Je důležitý kvůli tabulce, budoucímu vývoji. Hodnotil bych až po základní části, kde už budeme vědět, zda budeme hrát vrchní, nebo spodní skupinu. Liga je zamotaná, výhra váš může významně posunout, porážka naopak šoupnout na nižší pozice. Hodnotit můžu to, že nám stále chybí v hale diváci. Pozitivní je, že máme dovolené hrát a trénovat. Takže se poctivě připravujeme a začleňujeme do kádru další mladé hráče.

Leden si pro vás nachystal porci šesti venkovních zápasů v řadě. To bude hodně těžký vstup do nového roku.

Tak se to prostě vyvinulo. Na začátku sezóny jsme hráli dva venkovní zápasy. Pak nám do toho hodně zasáhl koronavir. Následně přišla série, kdy jsme odehráli hodně domácích zápasů. Teď tady máme šest venkovních zápasů. Nedá se na to vymlouvat, své domácí zápasy jsme si vystříleli. Musíme se snažit z téhle série vytěžit, co se dá.

V halách chybí diváci. Mažou se tak rozdíly v domácích a venkovních zápasech?

Celkově musím říct, že takhle hrát je hodně smutné. Haly v Česku nejsou velké, když na vás přijde pár stovek, nebo ta tisícovka fanoušků, je to prostě znát. To, že lidé nesmí na zápasy, nám chybí. Myslím si, že v Děčíně to je opravdu hodně znát. Věřím, že kdybychom měli v zádech naše skvělé fanoušky, získali bychom jednu, dvě výhry navíc. Nedá se nic dělat. Musíme se pokusit urvat něco venku. V tabulce máme poměrně dobrou pozici. Nebojím se říct, že to je lepší, než jsme čekali.

Leden bude opravdu velmi nabitý, k tomu je potřeba kompletní kádr. Máte k dispozici všechny hráče?

Tým je v pořádku, hráči se o sebe zodpovědně starají. Musím zaklepat. Den před zápasem s Ostravou nás ale čeká testování, takže do poslední chvíle budeme čekat, jestli někdo nevypadne.

Pokud vám nějaký hráč vypadne kvůli pozitivnímu testu na poslední chvíli ze sestavy, je to nepříjemná komplikace.

Situace je taková, jaká je. Za dvě měsíce to bude rok, co to u nás vypuklo ve velké míře. Musíme prostě pořád pracovat a počítat s flexibilní variantou, že by někdo prostě mohl vypadnout. Nedá se nic dělat.

Ve středu hrajete v Ostravě, další den jedete na zápas do Opavy. Může být výhoda, že do Opavy nepojedete tak dalekou cestu?

Tohle vzešlo ze strany Opavy. Ona vyslala požadavek, zda bychom to nesehráli takhle za sebou. My jsme měli jediný požadavek – hrát první utkání proti Ostravě. Jak už jsem řekl, z hlediska tabulky je to pro nás velmi důležitý zápas. Možná nejdůležitější z celé série. Takže ušetříme cestu, to je dobré, ale zase budeme mít v nohách jeden těžký zápas. Samozřejmě se pokusíme vyhrát obě utkání.

Jak jste trávil Vánoce a konec roku?

Kluci dostali 23. a 24. prosince volno. Hned 25. prosince jsme trénovali, 27. prosince doma zvládli prodloužení proti Pardubicím. Já jsem se na Vánoce také vydal za rodinou. Po utkání s Pardubicemi pak přišly další čtyři dny volna. V součtu to nebylo tak hrozné. Kluci měli dostatek času na dobití baterek. V lednu nás čeká nabitý program, jsou před námi hodně důležité bitvy. Soustředíme se na to a pokusíme se urvat co nejvíce vítězství.