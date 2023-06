Gestikuloval, křičel na hráče, udílel pokyny, zlobil se na rozhodčí, radoval se, ale také se rozčiloval. Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín dovedl svůj oslabený tým k prvnímu finálovému vítězství nad Opavou. V boji o titul v nejvyšší basketbalové soutěži jeho Válečníci ale v sérii prohrávají 1:2.

Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín, během třetího finále proti Opavě. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Přesto ukázali, že i bez dvou klíčových hráčů dokážou zahrát skvělý basketbal. Zkušenou Opavu porazili rozdílem třídy 89:67 a jistě překvapili širokou basketbalovou veřejnost.

„Co se týče jakési play-off energie, tak jsme v prvním poločase hráli prostě špatně. V útoku jsme nic netrefili, přesto jsme ztráceli jenom dva body a nastříleli jich přes čtyřicet. Ve druhé půli byla naše energie naprosto v pořádku. V některých pasážích jsme byli lepším celkem. Ten výsledek hovoří za vše. Je to ale jenom jeden bod. My jsme se chtěli vrátit do Opavy, tam se budeme ve čtvrtek prát o další vítězství,“ řekl těsně po zápase děčínský kouč Tomáš Grepl.

Při absenci členů základní sestava Pomikálka a Waltona dostali šanci jiní. Hlavně po změně stran se jí chopili velmi dobře. Jansa trefil dvě důležité trojky, pivot Bruner doslova řádil na doskoku, celkem jich posbíral hned 17!

FOTO, VIDEO: Takhle se fandilo v Děčíně! Byli jste na třetím finále? Najděte se

„Hráči jako Mach, Macháč, nebo Bruner nejsou špatní. Je to jenom o mentálním nastavení. Pokud budou mít dobře nastavenou hlavu, můžou v klidu hrát finále KNBL proti Opavě. Jenom je potřeba je dokopat, aby si vytáhli hlavu ze zadku. Hlavně ve druhém poločase ukázali, že to prostě umí,“ pokýval Grepl hlavou.

Ten se mohl spolehnout na jiné klíčové hráče. Svoboda dal 33 bodů, Nichols 23. Chvilkami se zdálo, že oba Válečníci ani neslezli ze hřiště.

„Nichols se v takových situacích vyžívá, je jako ryba ve vodě. Vyhledává to. Sám ví, že za to, co udělal v semifinále, týmu něco dluží. A je vidět, že to chce napravit. Matěj najel na formu, kterou měl během celé sezony. Vůbec nezvládl první finále, kdy bojoval s nervozitou a nezkušeností. Hlavně v prvním poločase, kdy dal 18 bodů, nás neskutečně potáhl. V Opavě se ale musíme připravit i na to, že to Matějovi nebude padat,“ upozornil.

Grepl se ještě vrátil k absenci dvou lídrů, kteří mají po sezoně a čeká je dlouhá pauza. Pomikálek má problémy s kolenem, Walton pro změnu s kotníkem. „Jejich absence je samozřejmě nepříjemná, už po zápase v Opavě jsme věděli, že to není dobré. Walton i Pomikálek ukázali obrovské basketbalové srdce. Dohráli to do konce a to vlastně stáli na jeden noze. Pomi nám svým výkonem dal ještě šanci ten druhý zápas vyhrát. Opravdu obrovský klobouk dolů. To byla prostě fantazie,“ rozplýval se.

FOTO, VIDEO: Naděje na titul žije! Neskuteční Válečníci doma vygumovali Opavu

Otázkou je, v jaké sestavě nastoupí Děčín ve čtvrtek, kdy je na programu od 19.45 čtvrtá finálová bitva na půdě Opavy. Krom zmíněného Pomikálka a Waltona dohrávali se zraněním úterní zápas Mach s Macháčem. Kroutil navíc za strčení do Gniadka dostal diskvalifikační faul. „Jestli nebude hrát? Uvidíme. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Mám na to ale svůj názor. Moc dobře víme, kdo byl u toho, když se nám v Opavě zranil AJ a Pomi,“ suše podotkl.

Válečníci povstali a dostali Opavu do jisté nervozity. Přesto je čeká těžký úkol. Vyhrát v jejich hnízdě, kde proti nim bude stát více než tři tisíce opavských fanoušků.

„My musíme hrát tak, jako v posledních třech zápasech semifinále proti Pardubicím a jako druhý poločas teď proti Opavě. Obrana je prostě náš základ, bez toho to prostě nepůjde. Musíme také trefovat těžké střely, v prvním poločase nám tam spadly dvě trojky z patnácti a to je málo. Jak už jsem řekl, musíte ty hráče k tomu dokopat. Kolikrát se mi zdá, že nevědí, která bije. Musíme ale říct, že Opava je zkušený mančaft. Porážku si důkladně rozeberou a budou hrát jinak. My se ale budeme rvát až do konce,“ slíbil kouč BK ARMEX Děčín.