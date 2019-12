Rozlučku s kalendářním rokem 2019 zvládli. Děčínští basketbalisté doma potvrdili roli favorita a Ostravu nakonec porazili hladce 100:76.

Jinak ale Válečníkům není zrovna do skoku. V tabulce jsou s bilancí sedmi výher a devíti porážek na osmém místě. Na šestou příčku, která zajišťuje postup do elitní nadstavby, ztrácejí na Olomoucko dvě výhry. „Čeká nás extrémně důležitý leden. Na poslední zápasy v základní části se musíme dokonale připravit,“ má jasno trenér BK ARMEX Děčín Tomáš Grepl.

Aktuálně jste v ligové tabulce na osmém místě. To nesvádí k velkému optimismu, souhlasíte?

Na aktuální postavení v tabulce se musíme kouknout dvěma pohledy. Je pravda, že výsledky nejsou hodné děčínským ambicím. Ale je tu několik faktorů, které to ovlivnily.

Povídejte, které to podle vás jsou?

Klub prochází nutnou generační obměnou. Navíc se začíná projevovat, že skončili Houška, Krakovič a dlouhodobě je zraněný Landa. A my musíme najít nového Houšku, Krakoviče, nebo Landu. To bude nějakou chvíli trvat. Samozřejmě máme v zádech velký úspěch a to je poslední účast ve finále proti Nymburku. To se ale sešla hromada pozitivních okolností.

Svou roli jistě hraje rozpočet, který se snížil.

Určitě. My jsme samozřejmě rádi, že díky městu Děčín a sponzorům můžeme vůbec hrát basketbal. Takže když si to všechno spojíme dohromady, výsledky zase tak špatné nejsou. My chceme vyhrávat každý zápas. Máme dobré pasáže. Třeba třetí čtvrtina na palubovce mistrovského Nymburka byla opravdu velmi dobrá. Ale pak tu zase byl první poločas proti Ostravě.

Ten byl vskutku vlažný.

Hráli jsme jako dorostenci. Ale zase svou roli v tom sehrála vánoční pauza. Trvalo, než se to rozběhlo. Trénujeme tvrdě, čeká nás extrémně důležitý leden. Musíme být připraveni, měla by se projevit šíře našeho kádru. Mladí hráči by se měli více zapojovat.

Jak to aktuálně vypadá se zraněnými pivoty Gruntem a Landou?

Pavel Grunt už se pohybuje po hale, pracuje s kondičním trenérem, postupně se dostává do provozní teploty. U Roberta je to na delší dobu. Má nechodící dlahu kvůli bolavé achilovce. Vypadá to sice dobře, ale nesmíme to uspěchat, protože je vidět, jak moc je Landa pro Děčín potřebný.

Pro vaše výkony je absence dvou pivotů velkým mínusem.

Pokud vám chybějí dva pivoti, je to jako by vám ve fotbale chyběli stopeři. Následně vynikají slabší obrané stránky ostatních hráčů. A to je pak prostě průser. Musíme na tom pracovat a to je těžké. Je taky vidět, že nám prostě chybí Krakovič.

Ve finiši základní části máte zajímavý los. Papírově slabší soupeři vás čekají venku, papírově silnější přivítáte doma.

Uvidíme. Dokázali jsme hrát vyrovnané zápasy proti USK, Ústí nad Labem, nebo Olomoucku. My můžeme hrát takhle s každým. Ale je potřeba zlepšit obranu a vyvážit útok. Musíme pracovat na zlepšení.

Jak těžké bude, abyste se procpali do první šestky?

Tohle já vůbec neřeším. Hráčům zakazuji, aby se koukali na tabulku. Pokud to dělají, je to jejich problém. My jsme zvládli zápas s Ostravou, to je teď důležité. V sobotu nás čeká těžký zápas v Brně, které se příchodem Krakoviče zvedlo. Bude to hodně složité.

Co je tedy potřeba zlepšit, aby se vaše výkony zvedly?

Určitě obrana, to už je takový náš evergreen. Obrana je 20 procent o umění a 80 procent o zpoceném tričku. Když nejsou pivoti, tak si prostě ostatní hráči musí hrábnout. A to tam teď aktuálně chybí.

Dobře. A když nebudeme počítat obranu, na čem budete pracovat?

Hodně nám pomohl fakt, že přišel Filip Vukosavljević. Nemohli jsme hrát do spodního postavení. Filip umí míč podržet a dobře přihrát. To je hrozně důležité do systému, který chci s hráči předvádět. Pokud se tohle zlepší, budeme mít více času na střelyz perimetru. A já věřím, že naše tragické procento střelby se bude zlepšovat.

Zdá se, že si příchod zkušeného Srba pochvalujete?

Určitě. Jsem strašně rád, že se vedení podařilo takového hráče přivést. To byl opravdu výborný tah. Je to velezkušený basketbalista. Naše hra s Filipem vypadá lépe, než předtím. V nohách má naběháno snad milion mil. Věřím, že ho dokážu zapojit ještě více do týmu a samotné hry. Jak třeba zahrál Filip v Nymburce, bylo neskutečné. Ale zase po něm nemůžeme chtít, aby dával každý zápas 27 bodů. Třeba utkání s Ostravou taky zvládl dobře. Měl šest dní volno a jen jeden trénink. Rychle se zavařil, ale zvládl to.