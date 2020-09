„Samozřejmě bychom rádi pohár vyhráli. Ale Pardubice budou po polské Góře nejtěžším soupeřem, na kterého narazíme,“ zdůraznil děčínský kouč Tomáš Grepl.

Letní příprava pomalu finišuje. Jak jste s ní byl spokojený?

Podle mě proběhla velmi dobře. Museli jsme začít, díky brzkému startu ligy a také odloženého finále Alpe Adria Cupu, už 29. července. Neběhali jsme na oválu, rovnou jsme šli do haly a dělali basketbalové věci. Ke konci přípravy tam mělo několik mladých hráčů díky nachlazení drobný zdravotní výpadek. Nejtěžšího soupeře jsme měli hned na začátku, když jsme dostali od Zielony Góry pořádně naloženo. Ostatní zápasy nám ukázaly plno slabin, na kterých bude potřeba hodně pracovat. Výsledky byly dobré, ale nesmíme je přeceňovat. Tým se sehrává, ale bude trpět na tom, že má málo zkušeností.

Co se tedy povedlo a co vás naopak v přípravě nepotěšilo?

Povedlo se to, že kluci přípravu perfektně odpracovali. Pracují tvrdě, kolikrát to se mnou opravdu nemají lehké. Ale ta pracovitost k Děčínu dlouhé roky patří. Vítězství v přípravných zápasech by nám mohli pomoct, o tom není sporu. Negativem je, že nám díky zdravotním komplikacím odpadlo několik mladých hráčů. V autě si pustili klimu a přinesli k nám určitou nemoc. Starší hráči to naštěstí přežili. Teď už zase všichni trénují, ale komplikace to určitě byla.

Máte tedy teď k dispozici kompletní a zdravý tým?

Na dva týdny nám vypadl Pomikálek. Naštěstí měl natažený sval, nebyl natržený. Pomi už je teď fit. Vypadl také Šimon Ježek, který si mez žebry skřípl sval. Ale tento týden už začal trénovat a věřím, že v sobotu bude připravený. Vrací se také Lukáš Bobek, který to nachlazení odnesl ze všech nejvíc. Byl mimo dva týdny, v té základní rotaci nám nejvíc chyběl.

Hráčský kádr je uzavřený? Nebo můžeme očekávat nějakou posilu?

Tým je živý organismus. Máme plno mladých hráčů, takže ten kádr je otevřený. Žádnou novou posilu nemáme, ale plno agentů nám nabízí své hráče. Jsou za příznivou cenu, ale nejsme schopni je přivést. Do budoucna se to může změnit. Náš tým vypadá dobře, ale myslím si, že musíme přivést někoho zkušeného.

Kabinu máte ryze českou. Autrey odešel do Ústí nad Labem. Co Klint Carlson?

S Klintem jsme pořád v kontaktu. Nejradši by se vrátil. Je to typ člověk, co nemá rád změny. V Děčíně se mu líbí, odehrál tu dvě velmi dobré sezóny. Já bych se tomu vůbec nebránil, ale tohle není otázka pro mě.

V sobotu hrajete první zápas odloženého finále Alpe Adria Cupu proti Pardubicím. Je výhoda, že začínáte doma?

Výhoda? To nevím, svým způsobem to je jedno. Bereme to zčásti jako dohrání loňského sezóny a také jako začátek období těsně před ligou. My se pokusíme vyhrát, na zřeteli ale máme, že vše nám hlavně začíná o týden později na hřišti Olomoucka. Pro nás je ale super, že předtím sehrajeme dva zápasy proti Pardubicím. Po polské Goře to bude nejlepší tým, na který narazíme. Na sto procent nás Pardubice hodně prověří.

Ligová sezóna pro vás začíná dvěma výjezdy na venkovní palubovky. Nejprve Olomoucko, následně Hradec Králové. Těžký start, souhlasíte?

Určitě. Je hodně těžké říct, jaké budeme mít ambice. Já bych si chtěl s tímhle týmem zahrát play-off. Soutěž bude podle mě velmi vyrovnaná. Náš největší cíl je posunout mladé hráče na co nejlepší úroveň. Ale budeme mít obrovské výpady, to ukázala příprava. Sehráli jsme opravdu vynikající pasáže, ale také hrůzostrašné úseky. Zkušenosti se prostě nedají natrénovat. Los máme těžký, bude složité vyhrát na půdě soupeře. Na druhou stranu nebudeme mít co ztratit. Do každého zápasu půjdeme v plné koncentraci a s tím, že těch 40 minut odpracujeme na sto procent.

Díky koronaviru byl hráčský pohyb v ostatních týmech hodně zajímavý. Odhadnete rozložení sil do nového ročníku?

Je velmi brzy tohle odhadnout. Všichni čekají na poslední chvíli a ještě nakupují. Posílil Kolín, Pardubice, Olomoucko přivedlo dva pivoty z bývalé Jugoslávie. Věřím, že i my budeme schopni posílit o zkušenější hráče. Zeptejte se mě na tohle za dva měsíce, soupisky se budou měnit. Myslím si, že Děčín v tomhle bude ale nejstabilnější.

Nebojíte se, že do basketbalové sezóny může opět zasáhnout koronavir?

Může se to stát, nikdo neví. Já věřím, že když to bude mít jeden hráč, zůstane doma a ostaní budou moci hrát. Ve fotbale se už poučili. Všichni musí být zodpovědní a dodržovat hygienická opatření. Neexistuje aby tady někdo pil džusíky jedním brčkem. Musíme se chovat tak, abychom riziko nákazy minimalizovali.

Musíte chodit na pravidelné testování?

Nikdo zatím neměl příznaky koronaviru. Mladí kluci, co vypadli z přípravy díky nachlazení, na testy jít musely. Naštěstí bylo všechno negativní. Příznakem bylo to, že kašlali a smrkali. Takže pokud bude někdo nachlazený, má zákaz vstupu do haly, musí k lékaři, který rozhodne, zda přijde na řadu test na koronavir. Musíme být obezřetní, aby z toho nebyl velký průser.

Krom mladého týmu máte hodně mladého asistenta. Jaká je zatím spolupráce s Matějem Anderlem?

Svým způsobem tady v minulých sezónách nebyl plnohodnotný asistent. Vždy to byl někdo, kdo lehce pomáhal. Právě asistent je pro mě letos největší posilou. Matěj je odchovanec, kluk z Děčína, který je zapálený a připravený se učit. Spolupracujeme dva měsíce a zatím to funguje bezvadně. Plno věcí je teď nastavených jinak, tréninkový proces je úplně někde jinde. Za mě jednoznačně plus, takového člověka jsem potřeboval.

Jak jsou na tom pivoti, kteří vám, díky zranění, v minulé sezóně citelně scházeli?

Pavel Grunt je zdravý, to je super. Změnil přístup, ze jeho strany je to prostě lepší. Já si myslím, že když je hráč často zraněný, nepracuje na sobě, jak by měl. Musím zaklepat – Pavel teď drží. Ale víme, že je, co se týče zranění, problémy. Na hřišti ho nenecháváme tak dlouho, dostává se do toho pomaleji. Věřím, že to pak týmu vrátí.

A co zkušený Robert Landa?

Robert je po dvou operacích achillových šlach. Tím dlouholetým zatěžováním byly šlachy neskutečně rozbité. Upřímně? Teď s ním prostě nepočítáme a těžko říct, zda bude ještě hrát. Takže nás trápí hráč na pozici pět, aby pomohl Pavlovi a ulev tlaku na mladé hráče.

Prvním rozehrávačem je Ondra Šiška, záda mu nově kryje Eda Kotásek. Co říci na jeho adresu?

Eda je typ hráče, kterého bych si vždycky vzal. Znám ho dlouho, vedl jsem ho v osmnáctkách. Je to pracovitý kluk, co má charakter. Je trochu sterilní v útoku, ale to se dá vylepšit. Je to otázka psychiky. Ve Svitavách před ním byl Marko a Krendl. Eda nedostával moc prostoru. Tady se to změní, bude to pro něj novinka. Bude vyžadovat větší trpělivost. Ale zatím splňuje to, co jsme si od něj slibovali. Je mu 22 let, takže má prostor na zlepšení. Děčín je pro něj ideálním místem, kde se může posunut v hierarchii české ligy.

Co vzkázat na závěr náročnému děčínskému publiku?

Jsme vděčný za podporu, kterou máme. Neustále. Na každém kroku je to znát. Na mladé hráče to dýchne v hale, ale i ve městě. Já osobně jsem takovou atmosféru nikde nezažil, jsem opravdu vděčný, že tady můžu být. My se budeme snažit fanoušky maximálně potěšit. Kolikrát to bude těžké, ale s trpělivostí půjdeme pomalu nahoru. Náš tým má určitou kvalitu a potenciál. S hráčům cítím, že chtějí uspět a rozhodně to nebudou flákat.