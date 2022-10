Odpočinul jste si v létě po náročné minulé sezóně, v níž jste se musel vyrovnávat s neustálými zraněními, odchody a příchody nových hráčů?

Pauza byla dostatečně dlouhá, takže jsem se dal do kupy. Dokonce jsem zvládl nechat si odoperovat od děčínského doktora Provazníka meniskus v levém koleni. Takže jsem zcela v "cajku" a připraven na novou sezónu.

A co odpočinek hráčů? Byl dostatečný?

Na konci sezóny, kdy se nás už pozdější část play-off netýkala, jsme stále trénovali, ale spíš formou doplňkových sportů. Hodně jsme dělali atletiku, tenis, beachvolejbal, fotbal a další podobné věci, při kterých šlo spíše o pročištění hlav hráčů. V začátku července měli hráči volno, ve druhé části tohoto měsíce už dostal každý individuální tréninkový plán, který musel plnit, aby byl fyzicky připraven naskočit do přípravy, jež začínala 8. srpna. Myslím si tedy, že i hráči si odpočinuli, volna měli dost.

Už během léta jste ale asi měl starosti, protože odešel rozehrávač Ondřej Šiška.

S touto informací, že Ondra přemýšlí o odchodu, jsme pracovali od poloviny června a hledali jsme varianty, které by mohly jeho odchod nahradit. V tuzemských vodách se hledá těžko, protože těch rozehrávačů není tolik, takže jsme sáhli po variantě zahraničního hráče. Volba nakonec padla na AJ Waltona, který svoji roli zatím plní velmi dobře. Ale samozřejmě musíme počkat na začátek soutěže, abychom viděli, jak si bude stát v konkurenci soupeřových rozehrávačů.

Přípravu máte za sebou, jaká byla?

Herní přípravu jsme začínali brzy a postupně, takže na úvod jsme se potkali s druholigovými polskými týmy, pak jsme přidávali a vše vyvrcholilo účastí ve Federálním poháru. Poslední přípravný zápas se Slavií byl zrušen kvůli naší marodce. Zkoušeli jsme narychlo ještě sehnat tým na doplňující zápas, ale teď je pro mě nejdůležitější, aby se tým dal zdravotně do pořádku. Vzduchem lítají různé virózy, chřipky a nachlazení. Je určitě lepší, že nás to potkalo teď, než těsně před začátkem nebo dokonce v úvodu sezóny.

Děčín má na rozehrávce dva cizince. Není v tom žádný problém, usmál se Houser

Jak byste okomentoval vaše vystoupení ve Federálním poháru?

Chtěli jsme samozřejmě hrát o lepší umístění. Zahráli jsme si s Kolínem, který v minulých dvou sezónách byl velmi dobrým českým týmem a letošní kádr budí respekt, a dvěma silnými slovenskými celky. S Kolínem jsme prohráli, Spišskou Novou Ves jsme porazili v prodloužení a se slovenským mistrem Levicemi jsme po vyrovnaném průběhu těsně prohráli. Naše herní stránka byla taková hodně nahoru a dolů. Měli jsme velmi dobré pasáže, vydařily se nám vstupy do zápasů, ale pak přišly obrovské útlumy, když jsme začali prostřídávat sestavu a nepodařilo se nám udržet nastavenou laťku. Na tom musíme zapracovat a udržovat konzistentní úroveň hry po celý zápas. Odehrajeme tři dobré čtvrtiny, ale v té jedné se nám nedaří a ztratíme zde celý zápas. Je to trochu paralela s některými zápasy z minulé sezóny, kdy jsme byli více než konkurenceschopný tým, ale pak nás jedna nepovedená čtvrtina nebo pasáž stála vítězství v dobře rozehraném utkání. Tohle prostě musíme zlepšit.

V děčínské skupině Federálního poháru jste ale vyhráli obě střetnutí.

Tyto zápasy nebudeme přeceňovat. Hradec přijel bez tří důležitých hráčů - zkušeného Peterky, reprezentanta do dvaceti let Svojanovského a chorvatské posily Mandaliniče. Naše vysoká výhra jistě padá na vrub těmto absencím. Slavie se ukázala ve velmi dobrém světle a porazili jsme ji až v prodloužení. Náš výkon ale nebyl úplně dobrý, střelba byla podprůměrná. Naopak pozitivní bylo, že jsme i přes naší slabou útočnou produktivitu zápas vyhráli, a také se nám vcelku slušně dařilo v obraně. Musíme ale dávat více trestných hodů, více otevřených trojek a lépe řešit některé situace. Nechceme Slavii porážet až v prodloužení.

Do přípravy už zasáhly všechny nové posily týmu. Co jim říkáte?

Začnu u Petra Macháče, který si přesně plní tu roli, kvůli které přišel. Já se ho však snažím ještě posunout, protože on měl poslední roky nejen zakázáno střílet, ale dokonce se i na koš podívat. Já chci, aby byl aktivnější i na útočné polovině, protože na obranné polovině si vždy splní to, co má. Co se týká Igora Josipoviće, je to trochu složitější. Chceme od něj víc, ale on hrál poslední zápas někdy v dubnu, poté byl čtyři měsíce bez týmové přípravy, bez zápasů. Takže jeho čas na adaptaci a aklimatizaci bude asi trochu delší. Ještě nám chybí několik dní do ligy, budeme ho neustále zapracovávat do týmu a věřím, že nám pomůže. Výkonnost a zkušenosti má, teď to jen potřebuje prodat. Posledním, kdo přišel, je AJ Walton, což je zkušený hráč, který dává do hry energii, emoce, zúročuje své zkušenosti a přehled. Jak jsem říkal, ten svoji roli plní velmi dobře.

Zdroj: BK ARMEX Děčín

V zápase se Slavií dal důležitou trojku v závěru navrátilec Ty Nichols, v prodloužení střílel rozhodující body…

Ty se nezbavuje zodpovědnosti, je připraven na tyto okamžiky. Je na něm vidět, že už děčínské prostředí zná, ví, co může od koho čekat, také ví, že se ve městě nesetká s žádnými předsudky nebo nepřátelskou atmosférou. A to se odráží v jeho pohodě. V tom, že se zde cítí komfortně. Doufáme, že jeho pohoda se pak odrazí také v zápasech, kde od něj očekáváme minimálně stejnou roli jakou plnil vloni.

Na úvod ligy vás čeká derby v Ústí. Jak to vnímáte?

Je to těžký soupeř na úvod, ale lehkých asi v lize nebude. Snažím se odprostit se od rivality mezi Děčínem a Ústím a připravit tým tak, jako na každé jiné střetnutí. Chápu však, že pozornost bude určitě zvýšená. Na jednu stranu je škoda, že nezačínáme doma, ale na druhou možná bude venkovní prostředí naší výhodou. To uvidíme až po závěrečném hvizdu. Rozhodně je to důležitý zápas, je to start do sezóny, ale pro mě je teď, znovu se budu opakovat, nejdůležitější, abychom byli všichni zdraví a nastoupili kompletní.

Jaké máte cíle do sezóny?

Naším cílem je dostat se do skupiny A1, abychom tu zkušenost s "ádvojkou" a neustálým bojováním se stejnými soupeři přenechali někomu jinému. Také chci, abychom byli mnohem úspěšnější v domácím prostředí a více zde vyhrávali. To se nám loni hrubě nedařilo a základní část jsme končili s větším počtem výher na palubovkách soupeřů, než na domácí půdě. To je špatně, tohle musíme změnit a využívat domácí halu k vítězstvím.

Veteránské naděje? Houškův sen, spouštěčem byl ale Pavel Prach

V tomhle vám snad pomohou diváci. Doufejme, že už žádná covidová opatření nedorazí.

Snad ano, ale ono bude záležet také, jak budeme hrát. Musíme hrát atraktivně a nabídnout divákům adekvátní odměnu za to, že na zápas dorazili. Myslím si, že máme tým na velmi slušné úrovni, v přípravných zápasech byly pasáže, kdy jsme hráli opravdu velmi dobře. Měli bychom být konkurenceschopní ostatním týmům z KNBL, jen se musíme vyvarovat výkyvům. Budeme hrát poctivý, agresivní a běhavý basketbal, se kterým chceme uspět.

Zmínil jste vyrovnanost ligy, opravdu to tak bude?

Myslím si, že bude velmi vyrovnaná. Nymburk se neustále zlepšuje a domnívám se, že bude zase první. Možná nebude tak dominantní, ale bude jistě na špici. Zbytek týmů je ale velmi vyrovnaný a rozhodovat budou maličkosti - momentální rozpoložení, zranění, nemoci. Nebo třeba i nějaká psychická "deka", kterou jsme měli v minulé sezóně my, když jsme hráli šest zápasů v řadě doma a nevyhráli ani jeden. Každé vítězství bude důležité.

Zdroj: bkdecin.cz