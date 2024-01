„Základní část byla asi taková, jaká měla být. Naše výkony tomu odpovídali. Mohlo to být i lepší, ale nepovedl se nám start do sezony. Byly tam dvě, tři smolné porážky. To nás trochu srazilo, ale pak přišla ta šňůra sedmi výher v řadě a to nás posunulo směrem vzhůru. Mrzí nás, že jsme po boji prohráli poslední dva zápasy. Čtvrté místo ale prostě odpovídá,“ řekl s úsměvem Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.