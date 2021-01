„Nemáme se za co schovávat. Musíme prostě poslední tři zápasy vyhrát a čekat, na co to bude stačit. Bude to ale nesmírně těžké. Přesto nic nevzdáváme,“ hlásí generální manažer BK ARMEX Děčín Lukáš Houser.

Nejprve se zeptám na změnu nadstavbových skupin, které se rozdělí na šest a šest týmů. Co na to říkáte?

My jsme samozřejmě bojovali o první osmičku. Teď to pro nás bude ještě složitější. Bohužel nás tlačit čas, liga byla termínově měsíc ve skluzu. Je to vlastně takový kompromis. Na druhou stranu máme jistotu, že se sezóna dohraje.

Na šestém místě je aktuálně Ústí nad Labem, na které ztrácíte jednu výhru. Dostat se do horní nadstavbové skupiny bude přesto těžké.

Je to tak. Ta šance je menší, než kdyby to byla ta osmička. Nedá se nic dělat. Nekoukáme na tabulku, ale na zápas, který je právě před námi. Musíme se pokusit udělat vše, abychom se tam dostali.

V lednu se vám ale výsledkově vůbec nedaří. Prohráli jste čtyři ligové zápasy v řadě, navíc jste padli i prvním pohárovém osmifinále v Kolíně.

Tahle série nám samozřejmě vadí. Naštvaný jsem byl hlavně v zápasech v Ostravě a v Praze proti USK. Tam jsme prostě měli vyhrát. Bez debat. Neomlouvají nás zranění, s tím bojují i ostatní celky. To ke sportu patří, zvláště v této složité sezóně. Teď se musíme pokusit ty ztráty dohnat. Co nám chybělo? Možná někdy trochu štěstí. Proti USK byli hráči zaskočeni. Byli jsme svázáni důležitosti zápasu. To se nám prostě nesmí stávat.

Vraťme se ještě k utkání v Praze. USK zápas z důvodů malého počtu hráčů odložil ze soboty na pondělí. Nebylo to ze strany soupeře jenom tahání času?

Něco na tom asi bude. Je pravda, že USK mělo tři hráče po prodělaném covidu. To respektujeme. Na druhou stran se nám nelíbilo, že některé hráče pustili do USA, nebo do Francie. Tohle není důvod k odložení zápasu. My přece taky nepošleme hráče do „horní, dolní“ a pak nebudeme hrát. Takhle to přece nejde.

Situace v tabulce vám velí vyhrát poslední tři zápasy v základní části.

Máte pravdu. Čeká nás derby v Ústí, pak doma Svitavy. Nemáme se za co schovávat, musíme všechno vyhrát. Ještě tam máme Kolín, ten má ale letos výbornou formu. Je to velice těžký soupeř. Ale každé utkání je těžké. Musíme uspět, abychom si do nadstavby vybudovali co nejlepší pozici.

Kromě ligových bojů vás ještě čeká osmifinálová pohárová odveta s Kolínem. Není vám teď pohár tak trochu na obtíž?

Dá se říct, že se nám to trošku nehodí. Na druhou stranu hráči i trenéři chtějí hrát. Náš mladý tým potřebuje hrát. Zkušenosti pak naši mladíci nabírají i v pohárových zápasech. Musím říct, že v Kolíně podali dobrý výkon. Ale domácí nás přehráli právě tou zkušeností. Ztrácíme sice 16 bodů, přesto nic nebalíme, chceme se porvat o postup do nejlepší osmičky.

V sobotu vás čeká důležité derby proti Ústí nad Labem. Oběma týmům se nedaří, Ústí navíc přišlo o kapitána Svejcara.

Derby je vždy zajímavé, má pořádný náboj. Bohužel je v ohrožení i start našeho kapitána, takže to možná bude derby bez kapitánů. My chceme samozřejmě podat co nejlepší výkon a vyhrát.

Jak to aktuálně vypadá se zraněními hráči?

U všech je vlastně otazník. Pivoti Pavel Grunt a Jakub Houška mají shodně problémy s ramenem. Co se týče Roberta Landy, tak ten už asi vůbec nenastoupí. A Šimon Ježek? Má zraněné tříslo, to je vždy velmi ošidné. Já pevně věřím, že bude moct naskočit už v sobotu do derby.