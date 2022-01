Válečníci jsou s bilancí 7-12 desátí, osmé Ústí má bilanci 9-10. „Šance tam je, budeme bojovat do posledních vteřin. Doplatili jsme na špatný vstup do soutěže, mrzí nás hlavně ztráty v domácích zápasech. Teď se to snažíme dohnat. Z týmu aktuálně cítím velké odhodlání,“ zdůraznil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Děčínský hráčský kádr prošel velkou obměnou. Doplnili ho cizinci, kteří do týmu zapadli. Válečníci se herně zvedají. „Před sezonou se nám nepovedla letní příprava, měli jsme zraněné a nemocné hráče. Tohle všechno nám prostě nepomohlo. Postupně jsme se ale dali dohromady, navíc jsme se rozhodli některé hráče vyměnit. Noví kluci týmu dodali kvalitu a impuls. Odráží se to na výsledcích, ale také především na předváděné hře. To je dobrý vklad do dalšího průběhu sezony,“ pokračoval.

Dalším soupeřem pro tým z Maroldovky bude druhá Opava, která dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co česká liga může nabídnout. Slezané mají na severu Čech náročný program. Ve čtvrtek hrála Opava v Ústí, na palubovce Slunety prohrála 65:78. Což je pro Děčín špatná zpráva.

„Jestli to bude výhoda? Těžko říct. Opava je dlouhé roky velmi těžkým soupeřem, hraje opravdu skvěle. My však musíme koukat hlavně na sebe a ne na to, zda soupeř hraje den předtím zápas, nebo musí cestovat. My musíme předvést co nejlepší výkon,“ zdůraznil Houser.

Nabízí se otázka, zda vedení BK ARMEX Děčín při sestavování týmů před letošní sezonou tak trochu nezaspalo.

„Musíme si uvědomit, že tým sestavujeme na základně finančních možností. Postavili jsme tým, který jsme si mohli dovolit a věřili mu. Bohužel přišly špatné výsledky. Postupně se nám podařilo navýšit rozpočet, navíc hráči jsou během sezony levnější, než před jejím startem. Myslím si, že před sezonou jsme ten tým lepší mít nemohli. Postupem sezony se do toho promítlo hned několik faktorů,“ pokýval Houser hlavou.

Zlepšila se tedy finanční situace děčínského klubu? „Obecně je ta situace všude stejná. Stejné je to i v Děčíně. Připravovat rozpočet je v poslední době peklo. Rozhodně tady není růžová situace, že si to spočítáme a řekneme – krása, je hotovo. To tady nikdy nebylo a nikdy nebude,“ zmínil Houser.

„Pokud se nám nepodaří postoupit do elitní skupiny, hlavy nevěšíme. Našim cílem je samozřejmě postup do play-off. Budeme si tak muset vybojovat co nejlepší pozici v předkole play-off a postoupit dál,“ dodal na závěr generální manažer BK ARMEX Děčín.