„Každé vítězství je pro nás super. Máme na hřišti stále mladé hráče, každá taková zkušenost je k nezaplacení. Hosté mají zkušený tým a trestali všechny naše chyby. Výborně jim zahrál Sedmák a hlavně Halada, který má fantastickou formu. U něj mě mrzí, že jsme ho více nepřibrzdili, přitom jsme se na to připravovali,“ nechal se slyšet Tomáš Grepl, kouč Děčína.

„My máme to, pro co jsme přijeli. Je to pro nás dobrý výsledek, ale nakonec vyhrál štastnější tým. Ztráta tří bodů nic neznamená, věřím, že to doma dohoníme a postoupíme,“ usmíval se Lubomír Peterka, trenér Hradce Králové.

Severočeši vstoupili do zápasu opravdu parádně. Dařilo se jim v útoku, do koše jim padala jedna střela za druhou, v úvodní čtvrtině drželi pohodlný náskok. Ten se ale postupem času začal rozplývat, v poločasové pauze byl už jenom tříbodový. „Předvedli jsme asi nejlepší úvod za celou sezonu. Padalo to tam, díky tomu tam byl až čtrnáctibodový náskok. Ten ale nic neznamenal,“ podotkl Grepl. „Jsem trochu naštvaný, věřil jsem, že to dotáhneme do vítězného konce. Na druhou stranu jsme nezvládli první čtvrtku, tam to vypadalo na debakl. Nakonec to pro nás není špatný výsledek,“ zamyslel se Peter Sedmák, s 23 body nejlepší střelec celého utkání.

Po změně stran se skóre vyrovnalo, ani jeden tým nedokázal tomu druhému utéct do většího náskoku. Dramatický závěr ale lépe zvládli Válečníci, kteří nakonec urvali vítězství 89:86. „Měli jsme famózní úvod, bylo tam spoustu volných střel. Trochu nás to nakoplo, ale nejde to udržet po celý zápas. Mrzí nás, že se soupeř dotáhl a nakonec se to hodně tahalo,“ řekl Tomáš Pomikálek, děčínské křídlo.

Na obou stranách se bodově dařilo „tradičním“ střelcům. Na domácí straně to byli Pomikálek, Šiška a Bradley, na té hradecké Sedmák s Haladou. Druhá bitva o postup do čtvrtfinále play-off se hraje ve čtvrtek 22. dubna od 18 hodin.

„Očekávám bitku, stejnou jako v Děčíně. Věřím, že budeme mít větší srdce, než Válečníci a postoupíme,“ zdůraznil Sedmák. „Je to jen poločas, my máme tříbodový náskok. Pro postup uděláme maximum,“ slíbil Grepl. „Do odvety plánujeme stejný start, jako dnes. Doufám, že bude platit slovo rozhodčích, kteří nám řekli, že budou pouštět trochu tvrdší hru. A to je dobře, protože je to play-off. Tady končí košíková a začíná tvrdý basketbal. To by nám mohlo vyhovovat, protože čím tvrdší hra, tím lépe pro nás," uzavřel vše Pomikálek.

BK ARMEX Děčín – Královští Sokoli Hradec Králové 89:86 (30:20, 48:45, 68:66)

Nejvíce bodů: Šiška 18, Bradley 16, Pomikálek 15 - Sedmák 23, Halada 22, Stamenkovič 12.