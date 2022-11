„Byl to velmi intenzivní zápas, když vezmeme, že se hrálo po reprezentační pauze. Nám se to moc nepovedlo, protože střelecky to bylo velmi špatné. Sice jsme udrželi nejlépe skórující tým ligy na 67 bodech, ale na druhou stranu jsme sami trápili v útoku. Nepomohli jsme si žádnou těžkou střelou, jako to předvedlo právě Brno,“ hodnotil utkání Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.