Děčínští basketbalisté vedli prakticky po celý zápas, měli výborný vstup do utkání, během první čtvrtiny vedli rozdílem dvanácti bodů. „Po zápase v Ústí měli borci celé pondělí a úterý hlavy dole. Já jim na to řekl, že v derby bojovali jen pět minut, takže nemůžou mít hlavy dole. Bylo zapotřebí je zvednout, tvrdě pracovat, abychom to Nymburku co nejvíc znepříjemnili. Myslím, že jsme mohli zahrát ještě trochu lépe. Ale po té nedělní sprše ve druhém poločase je to pro nás skvělý výsledek,“ zdůraznil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.