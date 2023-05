Děčínští basketbalisté doma s bravurou zvládli páté utkání semifinále play-off proti Pardubicím. I bez potrestaného rozehrávače Nicholse, který dostal stopku na dvě utkání po napadení Tomáše Vyorala po pátém zápase v Pardubicích, převálcovali Beksu jasně 83:62 a v sérii, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, vedou 3:2.

Páté semifinále play-off mezi Děčínem a Pardubicemi. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

V tradičně bouřlivé atmosféře domácí fanoušci neúnavně bučeli a pískali na pardubického Vyorala. Po vyrovnaném poločase svěřenci Tomáše Grepla předvedli úžasnou třetí čtvrtinu, kterou vyhráli 25:6 a zlomili zápas na svou stranu.

Pardubičtí, kteří absolutně vyhořeli v útoku, už nenašli síly na zvrat, Válečníci tak i potřetí uhájili domácí palubovku. V právě probíhajícím play-off je děčínská Maroldovka zatím nedobytná. Severočeši totiž doma třikrát porazili Ostravu a teď třikrát i Pardubice.

Během utkání se na palubovku dostal úspěšný děčínský výběr dívek U 13, které zvítězily na festivalu v Pelhřimově.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Domácí střelecky táhl Matěj Svoboda, který zaznamenal 26 bodů, dobře mu sekundoval s 19 body A.J. Walton. Pardubický bodový prapor držel Rikič, který dal 12 bodů.

Šesté utkání se hraje v pátek 19. května od 17.30 v Pardubicích. Pokud Děčín vyhraje, bude slavit postup do finále. Případné sedmé utkání je na programu v neděli 21. května od 18 hodin v děčínském ARMEX Sportcentru.

Trenéři po utkání

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Od začátku to bylo velmi intenzivní, stejně jako předchozí čtyři zápasy této série. Poločas byl vyrovnaný a vyrovnaná byla i hra. Zápas tak rozhodla třetí čtvrtka, kterou jsme dokázali vyhrát o devatenáct bodů, což se vymyká trochu všem předchozím čtvrtinám této série. Zahráli jsme obranu tak, jak bych si představoval. Nedovolili jsme žádnou lehkou střelu Pekárkovi, Dickersonovi nebo Vyoralovi, také jsme hráli nejlepší obranu při cloně na hráče s míčem, což znamenalo, že jsme udrželi Rikiče na rozumných číslech a nedělal nám tam binec, jako v předchozích zápasech. Pardubicím se minule povedla čtvrtá čtvrtina, nám dnes třetí. Nyní se musíme co nejlépe připravit, protože v pátek hrajeme zase v Pardubicích a očekáváme velmi těžký zápas. Atmosféra je v Děčíně vždy vynikající, ale dnes to bylo umocněno tím, že se hrál pátý zápas semifinále a série vrcholí. A když necháme na hřišti všechno, diváci to umí ocenit. Náš výkon v obraně byl heroický, protože nám chyběl Nichols, ale tím spíš to vděčné děčínské publikum ocenilo.”

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: „Gratuluji děčínskému týmu a trenéru Greplovi k vítězství. Dnes rozhodla třetí čtvrtina, kde jsme dali jen šest bodů, přitom jsme měli dost volných střel. Trestné hody máme osm z dvaceti, dali jsme jen čtyři trojky. Tyhle čísla by nám nestačila na výhru ani ve skupině A2, natož v play-off proti tak kvalitnímu týmu jako je Děčín. Musíme pokračovat dál a uděláme maximum proto, abychom se vrátili zpět do Děčína.”

Hráči po utkání

AJ Walton, rozehrávač BK ARMEX Děčín: „Myslím, že klíčová byla naše obrana. Dovolili jsme jim šedesát dva bodů, nedali jsme jim moc druhých šancí. V první půli měli dva útočné, ve druhé tři doskoky. Matěj Svoboda měl dneska skvělý zápas. Můj výkon byl OK, ale celý tým zahrál dobře. Dnes jsme hráli i pro Tye.”

David Pekárek, křídlo BK KVIS Pardubice: „Děčín chtěl dnes víc, to rozhodlo. První poločas jsme ještě přežili, takou tu bouři na začátku, a vrátili jsme se do zápasu, ale druhý poločas byl z naší strany špatný. Dali jsme dva nebo tři koše, a s tím se prostě vyhrát nedá. Chyběla nám energie, důraz pod košem i doskok. Prostě špatný zápas. Atmosféra byla skvělá, kvůli tomu to hrajeme a jsme rádi, že chodí hodně lidí.”

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 83:62 (22:15, 35:35, 60:41)

Body Děčína: Svoboda 26 (2x 3, TH 8/10, 8 doskoků, 3 zisky), Walton 19 (8 doskoků, 8 asistencí, 11 získaných faulů), Pomikálek 9 (1x 3), Josipovič 8 (6 doskoků), Bruner 7 (1x 3), Macháč 7, Kroutil 4, Mach 2, Jansa 1.

Body Pardubic: Rikič 12, Šafarčík 11 (1x 3), Dickerson 8, Švrdlík 7, Pekárek 6 (2x 3), Vyoral 5, Čolak 4, Lukeš 4, Potoček 3 (1), Štěrba 1, Neal 1.

Střelba za 2 body 24/45:21/33, za 3 body 4/20:4/20, TH 23/31:8/20. Doskoky 43:33 (útočné 14:5), asistence 15:13, ztráty 10:18, fauly 23:28. Diváci: 1200. Stav série: 3:2.