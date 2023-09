Basketbalisté BK ARMEX Děčín vstupují do své 78. sezony a zároveň do své 34. sezony v nejvyšší soutěži. Severočeský klub, který obhajuje vítězství v poháru a stříbro z ligové soutěže, má logicky vysoké cíle.

Basketbalisté Děčína zahájí sezonu v sobotu proti Pardubicím. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Základním cílem je postup do play-off. Naší motivací ale musí být postup do semifinále a boj o medaile. V Československém poháru chceme postoupit na závěrečný turnaj FINAL 8 na pražskou Královku,“ pravil Lukáš Houser, generální manažer děčínských Válečníků. Jak už bylo zmíněno, pohárová soutěž se změní. Ve zmíněném finálovém turnaji na sebe narazí čtyři nejlepší týmy z Česka a čtyři ze Slovenska.

Děčín dostal možnost bojovat v kvalifikaci o FIBA Europe Cup, vzhledem k nevyhovující hale ale musel účast odmítnout.

Novinky čekají také na děčínskou halu v Maroldově ulici, tedy ARMEX Sportcentrum. „Navýšíme kapacitu sedících o 80 míst. Další novinkou bude za podpory města instalace nového LED ukazatele a také s přispěním ALK budeme mít nové reklamní LED panely,“ prozradil Houser. Bude také dokončen projekt rekonstrukce ve staré části haly a také regeneračního zařízení. Akutně se řeší výměna vzduchotechniky, v plánu je také pořízení nových zařízení basketbalových košů.

Basketbalový přestup léta na severu Čech je zde. Nichols jde z Děčína do Ústí!

Houser také zmínil velmi dobrou práci s děčínskou mládeží, kterou se klub může pyšnit.

Děčínští basketbalisté se mohou těšit také na tradiční přízeň svých fanoušků. V minulé sezoně byla průměrná návštěvnost 1050 fanoušků na utkání s tím, že se prodalo 305 permanentních vstupenek. Do nové sezony vedení klubu hlásí 450 prodaných permanentek.

Dobrou zprávou pro celý Děčín je fakt, že se podařilo udržet drtivou většinu klíčových hráčů. V týmu ale skončil rozehrávač Nichols a dále pak pivoti Josipovič, Bruner a Žikla. Nové tváře? Šturanovič, Cubbage a Slowiak. „Věřím, že všichni kluci do týmu zapadnou. Chtěl bych poděkovat Lukáši Houserovi, že tu ostatní hráči zůstali. Ta jednání nebyla lehká. Minulá sezona byla velmi povedená. Ale to je minulost, my musíme jít do nového ročníku s pokorou a přesně takovou hladovostí, jako tomu bylo naposledy,“ prohlásil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Sezonu zahájí Děčín v sobotu 23. září, když doma hostí od 18 hodin tradičního rivala z Pardubic.