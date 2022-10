Oba celky předvedly několik solidních šňůr, během nichž se vždy jeden či druhý snažili svému soupeři odskočit. Ústí předvedlo nejlepší pasáž v úvodu druhé čtvrtiny, kdy se patnáctibodovou šňůrou dostali do vedení 30:23. Duel se ovšem lámal na startu třetí periody, v němž hosté kralovali 15:4. Ačkoliv Sluneta dokázala ještě snížit na rozdíl tří bodů, ve čtvrté části doplatilo Ústí na mizernou střeleckou produktivitu, díky níž nastřádali po změně stran pouhých 24 bodů.

„Od nás velice hořký vstup do sezóny. Důvod porážky je naše impotence v útoku, kdy se nám nedařilo proměňovat volné střely. Na trestných hodech jsme měli úspěšnost menší, než 30 procent, což je málo i v žácích. Nepomohli jsme si ani trojkami, kterých jsme dali pouze šest," byl si vědom i domácí kouč Jan Šotnar. „Na nás je 64 bodů málo, protože my budeme tým, který bude spíš útočně laděný, a pokud si dovolíme takovouto střeleckou impotenci, budeme mít problémy. Musíme se na to utkání podívat a připravit se na další,“ dodal.

Svejcar byl priorita! Návrat Autreyho? Nemožný, odhalil kouč Slunety

To hostující trenér Tomáš Grepl logicky mohl být spokojený. „Na úvod jsme dostali toho pro nás nejtěžšího soupeře, navíc tady v Ústí, takže odvážet si z této horké palubovky vítězství je pro nás obrovský úspěch a jsme za to strašně rádi. Chtěl bych vyzdvihnout celý tým, který předvedl obzvláště v obraně asi nejlepší výkon v součtu s celou přípravou, která se nám povedla někdy více, někdy méně. Tentokrát byl ale náš výkon v obraně dobrý, povedlo se nám zastavit, kromě Svejcara, který ale ty body dá vždycky, perimetrové hráče Ústí, což byl obrovský krok k tomu, abychom tu vůbec mohli pomýšlet na úspěch," neskrýval spokojenost.

Právě Svejcar byl nejlepším střelcem domácích, ovšem ani jeho 22 bodů nestačilo, neboť krom Pecky, který sice nastřádal 13 bodů, ovšem netrefil ani jednu trojku a přidal jen jeden ze tří trestných hodů, se k němu nedokázal nikdo přidat. Za zmínku stojí, že Ústí trefilo jen čtyři ze 14 trestných hodů, což je opravdu tristní bilance.

Pimpara válí v krajském přeboru: I v pětatřiceti letech mě fotbal stále naplňuje

„Pro nás důležitá výhra. Myslím že bylo vidět, že oba týmy chtěly vstoupit do sezóny úspěšně, povedlo se to nám. Měli jsme skvělý nástup do 3. čtvrtiny, řekl bych, že ve druhé půli už z nás spadla i taková ta nervozita z úvodu sezóny. Jsme hrozně rádi za toto vítězství, myslím, že jsme si ho zasloužili," dodal autor 11 děčínských bodů Matěj Svoboda.

Další utkání čeká Ústí za týden opět doma proti Kolínu, Děčín vyzve už ve středu na své palubovce Pardubice.

V Čechách už jsem jako doma, hlásí po devíti letech Nigerijec Chukwuma

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 1. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem – BK ARMEX Děčín 64:73 (13:17, 40:37, 52:55)

SLUNETA Ústí: Svejcar 22, Pecka 13, Martin 8, Johnson 7, Haney 6, Callahan 4, Nábělek a Karlovský 2, Haiblík a Maděra 0, Žalud, Gabriel

Děčín: Pomikálek 16, Nichols 14, Svoboda 11, Walton 9, Josipovič 8, Mach a Kroutil 6, Macháč 2, Žikla 1, Bobek 0, Sertič a Rozsypal

Trojky: 27/6 – 25/8. TH: 14/4 – 16/11. Doskoky: 44 – 47. Diváci: 1 391.