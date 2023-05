Fotbalisté Šluknova doma porazili Pokratice 1:0 a ze třetího místa stáhli náskok druhých Ledvic, které padly v Dobroměřicích. Junior Děčín a Rumburk, další týmy z Děčínska v I.A třídě, nebodovaly.

Šluknov doma udolal Pokratice 1:0. | Foto: Lucie Dušíková

Šluknovští fotbalisté opět ukázali, že doma neprohrávají. Na vlastním hřišti porazili Pokratice 1:0.

„Zápas byl celkově vyrovnaný a příliš hezkých šancí nepřinesl. Nám se podařilo několikrát dostat do krajních prostorů, ale nedařila se nám finální přihrávka. Po střídání se to zlomilo a právě střídající Bartoš napřáhl z dvaceti metrů k pěkné ráně, která brankáři zaplavala a ten ji vyrazil. Hák se zorientoval nejrychleji a nekompromisní ranou do šibenice nás dostal do vedení Poté musel soupeř a snažil se o vyrovnání, ale naše obrana fungovala na výbornou a soupeře do ničeho nepustila. Bohužel po rohovém kopu v 82. minutě se dotkl míč ruky našeho hráče a tak se kopala penalta. Naštěstí jsme mohli být v klidu, protože penaltový mág Petr Janda vystihl stranu a lapil. Nic dalšího se nestalo a tak si připisujeme další vítězství. Opět děkujeme fanouškům za podporu a doufáme, že nás přijedou podpořit příští týden na derby do Rumburka,“ řekl Ladislav Čurgali mladší, šluknovský fotbalista.

Zdroj: SK Šluknov

Nedaří se a nedaří. Fotbalisté Junioru Děčín jsou na jaře pouze stínem podzimního týmu, který bojoval o špičku tabulky. Děčínští hráči doma podlehli Spořicím 1:3, v tabulce jsou až na osmém místě.

„Zopakovali jsme průběh zápasu z Bíliny. Vyrovnaná hra, neproměněné šance a chyby v obraně. Hosté šli do vedení po dlouhém centru do domácího pokutového území. Vyrovnali jsme těsně před přestávkou krásnou střelou Rygara . Po přestávce se hrálo převážně na polovině hostí , ale po chybě, tentokrát nejistého brankáře Plačka, šli po zahraném rohovém kopu do vedení hosté. Když se čtvrt hodiny před koncem zranil stoper Dítě, musel do pole dokonce náhradní brankář domácích. Hosté toho využili a opět po dlouhém míči zvýšili na konečných 3:1. Trápíme se. Stále chybí klíčoví hráči a navíc nám chybí štěstí,“ kroutil hlavou Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Jeden z klíčových zápasů v boji o záchranu sehrál Rumburk na půdě nováčka z Nového Sedla. Tým z Děčínska prohrál 3:5 a ještě více se zkomplikoval svou situaci. Z předposledního místa ztrácí na třinácté Ervěnice už pět bodů.

„Zápas začal postupným tlakem domácích, kdy se nám podařilo udržet čisté konto pouze devatenáct minut, kdy se prosadil Melichar. Po chybě domácích se ale podařilo srovnat Burdovi. Výsledek se bohužel do poločasu znovu měnil a my zase prohrávali. Po hodiny hry zkompletoval Melichar svůj hattrick. Nám se podařilo snížit, když jsem na půlce rozehrával standardní situaci a díky špatné komunikaci v obraně skončil míč až v bráně. Jenže domácí šli zase do dvoubrankového trháku, nám se podařilo opětovně snížit, ale to už bylo z naši strany vše. Na konci zápasu ještě počtvrté skóroval Melichar. Domácí zaslouženě získali tři body, díky kterým nám v tabulce odskočili. Soupeř byl po celou dobu zápasu aktivnější, šikovnější na míči a mnohem nebezpečnější. Pro nás to byl jeden z klíčových zápasů. My ho bohužel nezvládli,“ kroutil hlavou Michal Trégr, kapitán FK Rumburk.