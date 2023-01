Válečníky táhl geniální Matěj Svoboda, který nasázel celku z Hané 40 bodů! „Katastrofální začátek, pomalý rozjezd, ale naštěstí jsme se zvládli vzpamatovat. Měli jsme výbornou druhou čtvrtinu, tam jsme si řekli, že to půjde. Byli jsme asi trochu rozhození kvůli několika chybějícím hráčům, ale nakonec jsme to zvládli. Jsem hrozně moc rád za výhru,“ hodnotil utkání děčínský hrdina.

Severočeši nezačali vůbec dobře, v první čtvrtině si nechali nasázet 27 bodů. V té druhé ale zabrali, smazali náskok Olomoucka a šli do trháku. Předposlední tým tabulky ve třetí části hry opět dotahoval, v té poslední ale Děčín hosty definitivně zlomil a připsal si čtrnáctou výhru v této sezoně.

„My jsme byli hodně oslabení, celý týden jsme skoro netrénovali. V hodně okleštěné sestavě jsem moc nevěděl, co od toho zápasu čekat. Ve chvíli, kdy jsme začali běhat, pochopili jsme, že při basketu je to potřeba. Spadly nám tam nějaké trojky, zvládli jsme to utrhnout a vyhrát. Je třeba dát kredit Olomoucku, které začalo velmi dobře. Já musel dneska kluky hodně probouzet, proto ten vyřvaný hlas,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Hosté byli hodně zklamaní, tušili, že pátá výhra na půdě favorita byla na dosah. „Je mi celkem smutno, protože si myslím, že jsme na Děčín měli, když jim chyběli důležití hráči jako Nichols a Pomikálek. Hrál jsem tady, vím, jaká je tu atmosféra. A geniální výkon Matěje Svobody nás sundal dolů. Velká gratulace Děčínu a klobouk dolů fanouškům Děčínu, atmosféra byla skvělá,“ podotkl Filip Halada z Olomoucka.

BK ARMEX Děčín - Olomoucko 94:84 (20:27, 47:37, 67:64)

Body: Svoboda 40 (6x 3, 7 doskoků), Walton 22 (3x 3, 10 doskoků, 12 asistencí), Josipovič 12, Kroutil 7 (1x 3), Jansa 7, Mach 4, Žikla 2 - Williams 18 (4 asistence), Vučičevič 11 (3x 3), Feštr 11 (1), Friday 10, Moten 9 (2), Halada 9 (1), Kněževič 7 (10 doskoků), Heinzl 7, Welsch 2.

Střelba za 2 body 25/45:26/43, za 3 body 10/26:7/25, TH 14/22:11/17. Doskoky 38:37 (útočné 10:10), asistence 23:15, ztráty 10:14, fauly 18:22. Diváci: 1 040

Tabulka: 1. Brno 16/5, 2. Nymburk 14/7, 3. Děčín 14/7, 4. Pardubice 13/8, 5. Ústí n. L. 12/8, 6. Kolín 12/8, 7. Opava 11/9, 8. Ostrava 10/11, 9. USK Praha 8/12, 10. Slavia Praha 6/15, 11. Olomoucko 4/17, 12. Hradec Králové 4/17.