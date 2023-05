Pět zápasů potřebovali basketbalisté Děčína k postupu ze čtvrtfinálové série proti Ostravě. Válečníci splnili roli papírového favorita, sobotní domácí zápas vyhráli 86:74 a celou sérii vyhráli 4:1 na zápasy.

Děčínští basketbalisté slaví postup do semifinále play-off. Ostravu ve čtvrtfinále porazili 4:1 na zápasy. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman, DENÍK/Saša Vanžura

Před napěchovanou Maroldovkou předvedli děčínští hráči trochu nervózní první čtvrtinu, kterou prohráli 17:20. V té druhé ale Válečníci excelovali. Ostravě nasázeli 30 bodů a šli do náskoku 14 bodů. Ten už si do konce utkání pohlídali a mohli společně se skvělými fanoušky oslavit postup mezi čtyři nejlepší celky Kooperativa NBL.

Děčín bodově táhl kapitán Tomáš Pomikálek, který nasázel 23 bodů. Za hosty mu dobře sekundoval Mathon, který zaznamenal o jeden bod méně. Válečníci jsou tak první týmem, který postoupil do semifinále.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: "Ostrava hrála výborně a byla blízko úspěchu v prvních dvou zápasech, které se hrály tady v Děčíně. Hlavně v tom prvním. My jsme ale od třetího zápasu dobře bránili, v útoku to sice nebylo ono, ale protože jsme byli schopni hrát velmi dobrou obranu, sérii jsme zlomili. Jsem moc rád, že jsme v semifinále. Náš tým je zdravý, charakterově je správně nastavený a dokázali jsme to v Ostravě, kde jsme si v prvním utkání trochu smolně nevynutili prodloužení, ve druhém jsme odehráli opět dobrý part a měli trochu více štěstí. V prodloužení jsme to už zvládli. Jsme sice prvním semifinalistou, ale ono to není až tak důležité. Letos je liga velmi specifická, všichni vidí a cítí, že s Nymburkem se dá hrát, takže všichni hrají na samou hranu svých možností a sil. Ale samozřejmě jsme rádi, že to máme za sebou a můžeme se připravovat na semifinále."

Adam Choleva, trenér NH Ostrava: "Dojmy jsou mrzuté. Do zápasu jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli. Bojovali jsme a myslím si, že nám to šlo. Změnili jsme trochu útok a nehráli jsme to tolik přes pick and roll. Ale bohužel vstup do druhé čtvrtiny se nepovedl. Možná to jde za mnou, pustil jsem tam moc hráčů z lavičky, spíš to mělo být postupně. Tam se nám úplně rozutekla koncentrace v obraně i útoku. Snad pětkrát za sebou jsme si nenahráli v útoku a míče končily v autu. My jsme zvyklí hrát s velikým množstvím ztrát, ale co rozhodla, to byla naše neúspěšnost v útoku. My jsme spíš útočný, než obranný tým, ale v sérii jsme dobře bránili, jenže nedávali jsme otevřené střely a nešel nám útok. Jsem rád za krásnou a emotivní sérii, která ozdobila play-off. Musím poděkovat i děčínským fanouškům za krásnou atmosféru, ale i našim, že nás podporovali celou sezónu. Gratuluji Děčínu, přeji mu vše nejlepší do dalších kol, a ať to vyhraje."

Hráči po utkání:

Tomáš Pomikálek, křídlo BK ARMEX Děčín: "Rozhodně jsme se do Ostravy nechtěli vracet, protože cesta je dlouhá, hala nepříjemná a zápasy tam jsou velmi těžké. Také jsme chtěli trochu pošetřit síly, což se povedlo. Takže dnes bych to hodnotil jako splněnou misi. Na začátku to bylo trochu nervózní z naší strany, ale jen do prvního koše. Pak to z nás spadlo, uvolnili jsme se a viděli jsme, že to půjde. Už se to vezlo na našich notách. Ostrava má ale dobré střelce, a ještě jednou se přiblížila, jenže jakmile se to dostalo na rozdíl patnácti bodů, bylo už jasné, že to zvládneme. Dokonce si dnes zahrála celá lavička, takže super. Svůj výkon nechci hodnotit, vyhrálo se, a to je nejdůležitější. A soupeř do semifinále? Je to jedno."

Tomáš Havlík, křídlo NH Ostrava: "Zápas se hodnotí špatně, protože jsme prohráli. Chtěli jsme sérii vrátit ještě do Ostravy a vynutit si pak sedmý zápas tady v Děčíně. Dnes jsme začali hodně dobře, první čtvrtina byla slušná, ale ve druhé jsme měli snad deset ztrát a domácí se chytli. Pak jsme se snažili vrátit do hry, ale soupeř byl lepší."

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 86:74 (17:20, 47:33, 68:53)

Body Děčína: Pomikálek 23 (3x 3, 5 doskoků, 5 získaných faulů), Svoboda 14 (1x 3), Walton 11 (8 doskoků, 10 asistencí, 5 zisků), Nichols 10 (1x 3, 6 asistencí, 3 zisky), Kroutil 10 (2x 3), Bruner 7, Josipovič 6, Mach 3, Jansa 2, Žikla 0, Macháč 0, Bobek 0.

Body Ostravy: Mathon 22 (TH 8/11, 15 doskoků, 12 získaných faulů), Morgan 16 (1x 3, 5 asistencí), Radukič 9 (1x 3, 9 doskoků), Týml (2x 3), Snopek 6 (2), Havlík 6 (2), Majerčák 5 (1), Š. Svoboda 3, Bohačík 0, Jakel 0, M. Svoboda 0.

Střelba za 2 body 19/42:15/28, za 3 body 9/28:9/30, TH 21/30:17/21. Doskoky 40:42 (útočné 15:11), asistence 23:17, ztráty 10:21, fauly 22:24. Diváci: 1200.