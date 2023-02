„Zápas byl vyrovnaný celou dobu, v poločase to bylo jen o dva body, po třetí čtvrtině taktéž. V poslední čtvrtce nás to, co nás zatím v současné sezóně nikdy nepodrželo, tedy trojková střelba, zachránilo. Byli jsme schopni trefit tři velmi těžké trojkové pokusy přes velmi dobrou obranu Brna, a to strhlo výhru na naši stranu,“ řekl k utkání Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.