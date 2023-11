Děčínští basketbalisté pokračují v nevyrovnaných výkonech. Po poslední výhře v Pardubicích, která byla o parník, přišel zase pád na zem. Válečníci selhali na půdě poslední Ostravy, kde prohráli 71:80. Ostravané přitom zapsali teprve druhý úspěch v probíhající sezoně.

Ohlasy po utkání Ostrava - Děčín. | Video: NH Ostrava

Matěj Svoboda dal 30 bodů, Maksim Šturanovič jich přidal 22. Bohužel, další spoluhráči se nepřidali. Děčín navíc celý zápas prohrával.

„Byl to těžký zápas, to je v tamní hale Tatran vždy. Celý zápas jsem prohrávali, byla obrovská nevýhoda, že jsme to museli celou dobu dotahovat,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Přesto se ve druhém poločase jeho družina přiblížila Ostravě na dostřel. „Byl tam moment, kdy jsme se dostali na dostřel jediného bodu. Jenže jsme se nedokázali zkoncentrovat v obraně a nedokázali skóre překlopit do plusových čísel. Domácí naopak udělali šňůru sedmi nebo osmi bodů, to nám zlomilo vaz,“ pokračoval Grepl.

Naopak Adam Choleva, ostravský kouč, se radoval z druhé výhry v sezoně.

„Za výhru jsem moc šťastný, jde to za celým týmem. Makáme dobře celou sezonu, bohužel se to neprojevuje na výsledcích. Ve druhém poločasu nám vypadl útok, mohli jsme se ale opřít o dobrou obranu. Zkušenost ukázal nový hráč Rashad Madden, který tomu dodal klid. Pokud se vyvarujeme hluchých míst, tak by to mohlo fungovat,“ shrnul vše trenér NH Ostrava.

Děčínští basketbalisté jsou v tabulce s bilancí šesti výher a sedmi porážek na osmém místě. Do akce půjdou až 2. prosince, kdy doma od 18 hodin hostí v derby ústeckou Slunetu. „Musíme holt pořádně potrénovat a jedeme dál,“ dodal Tomáš Grepl.

NH Ostrava - BK ARMEX Děčín 80:71 (23:20 49:38 67:59)

Body Ostravy: 17 Williams, 15 Madden, 13 Majerčák, 11 Rhodes, 8 Heinzl, Svoboda a Mička po 6, Jeter 4

Body Děčín: 30 Mates Svoboda, 22 Šturanovič, 11 Walton, 5 Kroutil, 3 Carter

Trojky: 7/5, Doskoky: 38:33, Diváci: 950.

Tabulka: 1. Nymburk 9/2, 2. Opava 10/3, 3. USK Praha 8/4, 4. Kolín 8/5, 5. Ústí nad Labem 7/5, 6. Písek 6/5, 7. Brno 6/5, 8. BK ARMEX Děčín 6/7, 9. Pardubice 5/8, 10. Olomoucko 3/9, 11. Slavia Praha 3/10, 12. Ostrava 2/10.