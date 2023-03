Basketbalisté Brna po výhře v Ústí nad Labem dokázali uspět i na horké děčínské půdě. Válečníci bojovali, na lídra soutěže to ale nestačilo. Děčín prohrál 78:86, v nadstavbové skupině A 1 zůstává třetí.

Děčínští basketbalisté doma podlehli vedoucímu Brnu. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Byl to tvrdý zápas. My jsme věděli, jak hrálo Brno v Ústí, takže jsme ho chtěli přibrzdit důraznou obranou. Nás porazil Djuričič. Do vyrovnané bitvy přinesl něco, co zápas rozhodlo,“ pravil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Domácí táhli tradiční střelci – Nichols, Pomikálek nebo Svoboda. Ovšem Brno podrželi výkony cizinců. Bodový prim hrál Chatman, Djuričič a Culpepper. Hosté z moravské metropole ukázali, že nejsou na prvním místě náhodou.

„Těžký zápas. Děčín má silný tým, nehraje se tady vůbec dobře. Pomáhají mu i fanoušci. Hodně jsme si pomohli doskokem a snažili se být precizní v útoku. Měli jsme sice hodně ztrát, ale neustále jsme se drželi vpředu. A to rozhodlo,“ pochvaloval si Martin Vaněk, asistent brněnského asistenta.

Jak už bylo řečeno, Válečníci hořeli na doskoku. Důkaz? Obranné doskoky – 27:42, útočné 8:14. „Prohry je škoda, protože jsme se rvali celých čtyřicet minut. V prvním poločase jsme se Brna drželi bodově, ale brutálně nás zradil náš obranný doskok, kdy soupeře měl druhé i třetí šance. Tohle a faktor Djuričič je důvod toho, proč jsme zápas nezvládli výsledkově. Ale na druhou stranu, utkání nám dalo hodně basketbalových dat, na která se musíme zaměřit,“ dodal Grepl.

O víkendu čeká Děčín pohárové Final Four v Praze na Královce. V semifinále nastoupí Válečníci v sobotu 18. března od 18 hodin proti Kolínu.

BK ARMEX Děčín - Basket Brno 78:86 (17:22, 37:42, 54:60)

Body: Nichols 23 (2x 3, 4 asistence), Pomikálek 18 (2x 3, 7 doskoků), Svoboda 16 (2x 3), Walton 10 (8 asistencí, 3 zisky, 8 získaných faulů), Josipovič 9, Macháč 2 - Chatman 16 (1x 3), Djuričič 16 (2x 3, 6 doskoků), Culpepper 13 (1x 3, 6 ztrát), Bálint 12 (2x 3, 4 asistence), Puršl 8 (6 doskoků), Krakovič 8 (6 doskoků), Nečas 6 (1x 3), Křivánek 4, Dáňa 3.

Střelba za 2 body 24/42:22/39, za 3 body 6/22:7/20, TH 12/20:21/27. Doskoky 27:42 (útočné 8:14), asistence 14:17, ztráty 15:21, fauly 26:22. Diváci: 1030.