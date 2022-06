Vítězství nakonec získal tým HB Basket Praha, druhý byl Sokol Nusle, třetí Válečnice Děčín a čtvrté skončily Klatovy.

„Jak jsme v prvních organizačních krocích zjistili, kategorie těch nejmenších nemají v současné době v mnoha krajích kdovíjaké zastoupení, klubům chybí početně a výkonnostně naplněné ročníky, a družstva se pak takového vyvrcholení sezóny bohužel nemohou účastnit. Je proto dobré vyslat zprávu do světa o tom, abychom se právě dětem v tomto věku co nejintenzivněji věnovali. Náš klub, jako správný basketbalový patriot, chtěl tak nejen svými organizačními schopnostmi a známou diváckou podporou, ale také se již rozvíjející členskou základnou dětí ročníků 2010 a mladších dokázat, jak důležitá je každá forma a úroveň kolektivního sportování. Bylo také fajn, že se akce vůbec může konat, na čemž se shodli všichni zúčastnění. Zároveň jsme opět mohli sledovat radost bezstarostně a společně hrajících si dětí, a uvědomit si, co jim do života přináší výjimečné zážitky a emoce, které se těžko dají jakkoli nahradit,“ pravil Zdeněk Strolený, předseda TJ Slovan Varnsdorfu a člen řídící komise turnaje.

Festival se odehrál formou čtyřčlenné skupiny, kde si během pátku a soboty zahrál každý s každým a v neděli proběhla utkání o konečné třetí a první místo, dle umístění ve skupině.

„Přejeme všem hráčkám, které se Festivalu zúčastnily, aby si odnesly jen ty nejzajímavější a nejkrásnější zážitky, na něž nikdy nezapomenou, a které jim do budoucna pomůžou buď k nastartování vrcholové kariéry, anebo k získání dlouhotrvajících přátelství. Děkujeme," dodal Strolený.