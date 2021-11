V několika projektech drží po dlouhou dobu každoroční linii a těší se velkému zájmu fanoušků a příznivců oranžového basketbalového míče.

Nově přidaným projektem, navazujícím na online a soutěžní aktivity v období pandemie, je Den plný basketbalu, podporovaný, kromě jiných subjektů, i městem Varnsdorf. Ten proběhl na konci října. Návštěvníky, a především účastníky čekalo nejedno překvapení. Navštívil jej hráč BK ARMEX Děčín Tomáš Pomikálek, účastníka naší nejvyšší soutěže mužů a s náplní pomohl i oblastní trenér basketbalové federace Tomáš Holešovský. Kolektivní focení pak ukázalo hrdost místních baskeťaček a baskeťáků ke klubové příslušnosti a hodnotám, které se jim trenéři na každé úrovni snaží vštěpovat. Více informací přináší předseda oddílu Zdeněk Strolený v krátkém rozhovoru.

V sobotu se na sportovní hale odehrál Den plný basketbalu. Můžete shrnout cíl a smysl akce pořádané Vaším klubem, co bylo náplní…?

V minulých letech jsme se na počátku každé sezóny snažili uspořádat na palubovce místní sportovní haly utkání mládežnických reprezentací, příp. celků z nejvyšší soutěže s vybranými (i zahraničními) soupeři v přípravě na novou sezónu, abychom dětem a veřejnosti ukázali na vlastní oči hráčské vzory a i třeba úroveň, které mohou někteří talentovaní a pilní jedinci dosáhnout. Nyní jsme zvolili snad přístupnější formu tzv. otevřeného tréninku, na který mohl zajít za doprovodu rodičů jakýkoli malý zájemce a vyzkoušet si pobýt na palubovce s jedním či dvěma takovými vzory, a popasovat se s dovednostmi přímo v akci.

Jak se akce povedla, kolik bylo aktivních účastníků a kolik návštěvníků?

Předně jsme chtěli zaujmout a přitáhnout samozřejmě nové členy ke sportovním aktivitám v oddíle. Snažíme se dělat i samotné tréninky pestré, zvát na ně hosty jak z federace nebo jiných spřátelených klubů, kde hrají naši odchovanci. Cítíme, že to není jen o basketbalu, ale i o tom, aby se dítě umělo správně pohybovat, nebát se, komunikovat nebo i stravovat, našlo si svoji cestu dál a výš, pokud bude chtít, a být postupně tím správným vzorem pro mladší ročníky. Bylo vidět, že přes 20 nejmenších příchozích již má zkušenost z volnočasových aktivit, a získalo další zážitek, a může tak šířit ve svém okolí nebo ve škole, jak bylo skvělé se potkat a zažít něco jiného se svým spoluhráčem. I taková samozřejmost v minulých měsících zkrátka ustoupila do pozadí a je třeba s tím neustále pracovat a hlavně vytvářet rozmanité příležitosti. Dnešní děti jsou totiž na vjemy a své potřeby čím dál víc náročné.

Takže jste spokojený s průběhem?

Akce samotná byla koncipovaná tak, aby si v programu Dne našel to svoje každý návštěvník, tedy i divák, kterého zajímá třeba výkonnostní basketbal, anebo rodič, si vytváří představu o budoucnosti svého dítěte. Od ranního tréninku minikategorií děvčat a chlapců, přes jejich vzájemné střetnutí, až po soutěžní utkání dorosteneckých kategorií, což zabralo takřka 12 hodin basketbalu v rozmanité podobě. V této době je každé takové setkání důvodem ke spokojenosti. My jsme rádi, že jsme, na rozdíl od loňského roku, kdy jsme na říjen, byť v trochu jiné podobě, již tuto akci plánovali, mohli vůbec něco uspořádat. A důležité je, že si to užily děti.

Plánujete podobné akce na popularizaci basketbalu v regionu?

Právě, že jedna taková akce ročně je málo. Viděli jsme již, když jsme v lockdownu pořádali nebo spolupořádali soutěže, aby se děti neodnaučily úplně sportovat a soutěžit, když bylo složité se setkávat, jak moc by to mohlo chybět. Takže určitě ano, jsme pro každý nápad a chceme jej vždy smysluplně realizovat.

Jaká je vize klubu do nejbližší budoucnosti?

Ta se odráží od počtu členské základny, a to nejen v basketbale. V současné době není moc těch, kteří by se chtěli věnovat pravidelnému a intenzivnějšímu sportování. Rádi bychom proto pozvali k nejen z Varnsdorfu, ale i celého okolí a Šluknovského výběžku, co nejvíce sportu chtivých jedinců a nabídli jim různorodé podmínky a akce pro sportování. A podle přání také podporovat jejich budoucnost v top kolektivním olympijském sportu v ČR, jehož jsme součástí.