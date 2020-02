Ani 92 bodů nestačilo děčínským basketbalistům na vítězství proti Olomoucku. Severočechy na Hané srazily daleké střely domácího souboru. Olomoucko totiž proti Děčínu zaznamenal sedmnáct trojek a nakonec vyhráli 103:92.

ANI 92 BODŮ NESTAČILO. Děčínští basketbalisté nestačili na Olomoucko, v nadstavbě zatím ani jednou nevyhráli. | Foto: Zdroj: bkolomoucko.cz

„Domácí trojky byly rozhodujícím faktorem. Pokud má soupeř úspěšnost trojek přes šedesát procent, pak se těžko vyhrává. V poslední době proti nám všichni trefují trojky. Naposledy Opava, teď Olomoucko. Přitom to nejsou lehké, nebo otevřené střely. Je až záhadou, že nám to tam takhle padá. Samozřejmě je otázkou, co s tím budeme dělat,“ zamýšlí se děčínský kapitán Šimon Ježek, který v zápase zaznamenal 15 bodů.