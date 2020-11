Domácí měli sice slušný nástup a ujali se vedení, jenže hostující Ježek (autor prvních dvanácti bodů svého týmu) jim přílišný rozlet nedovolil. Druhá perioda patřila zřetelně hostům, hra Beksy trpěla nepřesností a důsledkem bylo šestibodové manko.

Zato start do druhé půlky byl od Pardubic famózní (šňůra 12:0) a následovala napínavá přetahovaná o každý koš. Beksa ale byla pořád o pár bodů napřed, po Vyoralově koši s faulem 61:53, po trojce Svobody 68:59. A to byl dostatečný náskok, koncovku měli domácí hráči pod kontrolou a skóre ještě vylepšili.

„Jsem rád za první domácí výhru v sezoně. Oba týmy nehrály tak dobře, jak dovedou, ale to je po pětitýdenní pauze pochopitelné. Myslím si však, že jsme si vítězství zasloužili,“ uvedl domácí trenér Kenneth Scalabroni. „Byl velký rozdíl mezi první a druhou polovinou. V té první jsme nebyli dost agresivní a nechodili si pro fauly. Ve druhé se to zlepšilo, povedlo se dostat do hry Kamila Švrdlíka, který začal dávat body, získávali jsme šestky. Důležitý byl náš nástup do třetí čtvrtiny, kdy jsme zabrali v obraně a nenechali Děčín snadno skórovat,“ dodal kormidelník.

„Naše střelba nebyla ideální, ale to se dalo čekat. Ve druhé čtvrtině jsme se nechali soupeřem přeskákat, ale po přestávce jsme ukázali, kdo hraje doma, tahali jsme za delší konec a po zásluze vyhráli,“ konstatoval nejlepší střelec Beksy Tomáš Vyoral.

„Rozhodlo se v podkošovém prostoru, kde nás domácí přetlačili. V hale trénujeme deset dnů a to musí být znát. Nejsme žádní velcí střelci a ve chvíli, kdy nemáme co nabídnout pod košem a nedokážeme ubránit klíčového pardubického hráče Vyorala, tak nemůžeme v takovém utkání uspět,“ hodnotil děčínský lodivod Tomáš Grepl.

„Výsledek je k nám nelítostný. Ale první poločas byl od nás super, hráli jsme jednoduše, s dobrým obranným doskokem a rychlým protiútokem. Bohužel jsme na to, co nás v první půli zdobilo, nedokázali ve druhé navázat. Začali jsme ostřelovat koš z venku, ale až na výjimky jsme netrefovali a je z toho porážka o dvanáct bodů. Škoda, zápas byl rozehraný na lepší výsledek,“ vyjádřil se děčínský střelec Šimon Ježek.

BK JIP Pardubice – BK Armex Děčín 87:75 (20:16, 34:40, 57:51)

Body: Vyoral 18, Dunans 17, Švrdlík 16, Slanina 12, Svoboda 10, Heřman 8, Potoček 6 – Ježek 20, Pomikálek 18, Šiška 18, Kotásek 8, Kroutil 5, Grunt 4, Žikla 2. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Pokorný. Fauly: 16:23. Pět chyb: Žikla (Děčín). Trestné hody: 25/17 – 15/11. Trojky: 8:6. Doskoky: 41:36. Hráno bez diváků.