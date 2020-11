Tahounem děčínských basketbalistů byl jednoznačně rozehrávač Ondřej Šiška. Ten řádil hlavně ve druhém poločase, nasázel 32 bodů a byl strůjcem parádního obratu. Hosté z Ústí nad Labem přitom v průběhu zápasu vedli až o 13 bodů, závěr ale nezvládli a po velmi dlouhé době na Děčín nestačili.

„Nebudeme se na nic vymlouvat, je to selhání. Ke vší úctě k Děčínu máme na papíře silnější tým. Tady jsme měli vyhrát, zvláště, když jsme měli tak velký náskok. Byli jsme favorité a vůbec jsme neměli dopustit takovou koncovku," kroutil hlavou zklamaný ústecký trenér Antonín Pištěcký.

„Já nejsem úplně spokojený. Na některé hráče jsem byl po zápase ostřejší. Chvílemi to byl z naší strany vynikající výkon, chvílemi velmi špatný. Některým hráčům chyběla koncetrace. Trio Šiška, Ježek, Pomikálek odvedli maximum. Ondra je pak kapitola sama pro sebe, za jeho výkon jsem rád," řekl kouč Děčína Tomáš Grepl.

První třetinu rozehrál lépe Děčín. Hosté, kteří brzy přišli o zraněného Rakočeviče, ale v posledních vteřinách prvního poločasu překlopili skóre na svou stranu. Pak na hřišti kralovali, v poslední čtvrtině ale propadli v obraně. Hlavním nájezdníkem byl rozehrávač Ondřej Šiška, který dokonce zaznamenal trojku s faulem. „Tak tu jsem dal naposledy snad v minižácích," smál se děčínský hrdina. Ústí ještě podniklo poslední útok, ale děčínský Mach skvěle ubránil útočnou snahu ústeckého Autreyho.

Děčín naposledy vyhrál ligové derby proti Ústí 20. března 2019. Tehdy Válečníci zvítězili na půdě rivala 90:85. Šiška tehdy zaznamenal 27 bodů. „Jsme samozřejmě rádi za vítězství, ovšem náš výkon nebyl takový, jak bychom si představovali. Naše výhra byla šťastná, ale ve Svitavách musíme hrát úplně jinak. To, že jsem dal 32 bodů je určitě fajn, ale basketbal je týmová hra," přiznala děčínská opora.

„Dneska nás neporazil Děčín, ale Ondra Šiška. Nenašli jsme jediného hráče, který by ho dokázal ubránit. Hodně mě mrzelo, že dal několik velmi lehkých bodů, kdy si při nájezdech procvičil dvojtaktová cvičení," dodal Pištěcký.

„Nebylo to o útoku, ale o obraně. Přitom nám stačilo v závěru kvalitně bránit. Ale to se nestalo, nedokázali jsme zastavit Šišku. Moc nevím, co k tomu říct, je to zklamání," podotkl ústecký Dalibor Fait, který nasázel 16 bodů.

Válečníci připsali druhou výhru v sezóně a v tabulce jdou devátí, Ústí nad Labem je čtvrté. Do boje jdou oba týmy ve čtvrtek 19. listopadu. Děčín nastoupí od 17 hodin ve Svitavách, Ústí hostí o hodinu později Brno.

BK ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 88:87 (27:20, 47:48, 62:73)

Body: Šiška 32 (6x 3, 6 doskoků, 5 asistencí, 7 získaných faulů), Ježek 12 (TH 8/8), Kotásek 12 (3x 3), Pomikálek 8 (7 doskoků), Grunt 6, Kroutil 6 (2x 3), Žikla 4 (1), Skalička 3, Mach 3, Vlasák 2 - Pecka 18 (1x 3), Fait 16 (3), Svejcar 15 (3), Šotnar 11 (1x 3, 6 doskoků, 6 asistencí), Karlovský 10 (1x 3), Hanes 7 (1), Autrey 7, Rakočevič 2, David 1.

Střelba za 2 body 17/32:23/35, za 3 body 12/24:10/29, TH 18/23:11/17. Doskoky 32:27 (útočné 9:9), asistence 11:17, ztráty 15:14, fauly 19:24.