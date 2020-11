Do reprezentační pauzy půjdou přeci jen s lepší náladou. Basketbalisté Děčín zvládli domácí dohrávku 7. kola nejvyšší soutěže. V tiché Maroldovce porazili Ostravu 94:75. Hostům citelně scházel absentující pivot Petr Bohačík.

Děčínští Válečníci doma před reprezentační pauzou hostili Ostravu. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Severočeši připsali třetí výhru v sezóně a v nekompletní tabulce se posunuli na osmé místo právě před ostravský celek. „Za výhru jsme samozřejmě rádi. Ostrava přijela bez Bohačika a bylo to znát. Třeba tím, že jsme měli 17 útočných doskoků. V poslední době to byl pro nás zápasový maratón. Výkon to nebyl dobrý. Nic se pro nás nemění, stále musíme pracovat, protože jsme biti v plno ohledech. Teď se musíme připravovat na další domácí zápas s Kolínem, který chceme zvládnout,“ zhodnotil utkání děčínský trenér Tomáš Grepl.