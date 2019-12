Stále věhlasnější projekt, který vznikl před Vánocemi 2016 a nyní jej už tři roky organizuje Český rozhlas, propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dobrovolnými dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. Splněných přání už bylo za čtyři roky včetně letoška na tisíce a teď se do akce naplno pustí i hvězdy NBL včetně řady reprezentantů.

Basketbalisté BK ARMEX Děčín zavítali do Velkého Března, kde v Domově pro seniory předali své fanynce, paní Květě (82 let), permanentku na svá domácí utkání. „Jsem neskutečně dojatá. Atmosféra na děčínských zápasech je skvělá. Už se moc těším, až se tam zase dostanu. Moc mě to překvapilo,“ řekla paní Květa se slzami v očích.

Basketbalisté předali paní Květě permanentku a kalendář, který nafotili. Rozdávali také podpisy, další dárkové předměty. Na oplátku dostali malé obřestvení, čaj, nebo kávu.

V rámci stejného projektu pak Válečníci zazpívají na Štědrý den koledy v domově v Loubí. Dnes čeká na basketbalový klub další tradiční akce. Ve 13 hodin se dostaví na dětské oddělení děčínské nemocnice, aby navštívili a obdarovali všechny nemocné děti.