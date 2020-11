„Je tady fotograf. To je událost, možná ještě přijde i primátor. Jsme rádi, že můžeme trénovat v hale,“ zasmál se děčínský rozehrávač Ondřej Šiška. „Až budu střílet, tak můžeš fotit. Ale až budu dělat shyby, tak radši ne,“ říkal pivot Pavel Grunt směrem k redaktorovi Deníku .

Ve středu dopoledne panovala v Maroldovce dobrá nálada. „Jedním slovem: konečně. Je obecně známo, že příprava před sezónou je jedna z těch méně oblíbených částí sezóny a tohle bylo úplně stejné, ne-li horší kvůli počasí, které panovalo. Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme velice rádi za to být zpět v hale,“ přiznal křídelník Filip Kroutil.

Válečníci se po delší době seznámili s míčem, na druhou stranu ale také pracovali na kondici. „Byl to takový kondičně poznávací trénink. Dlouho jsme se neviděli s míčem a zjišťovali, jestli ještě umíme driblovat a střílet Driblink tak střelba byli hodně v pohybu, abychom se pořádně zapotili a vyběhali,“ vysvětlil Kroutil.

Ten se v době „nebasketbalové“ věnoval krom venkovních tréninků studiu a dvěma psům, které má doma. „Vzhledem k situaci byla opatření nezbytná. Ke všem jsem přistupoval zodpovědně. Každá věc má ale dvě strany mince a i na této situaci se dalo najít pár pozitivních věcí. Ze sportovního hlediska třeba to, že jsme si zlepšili fyzičku výběhy kopců, které nás tu v Děčíně obklopují,“ pousmál se.

Kdy se nejvyšší basketbalové liga rozjede? To je ve hvězdách. Je jasné, že kluby pravidelné testování sami finančně neutáhnou. „Všichni hráči by se nechali radši testovat, než aby se nehrálo. Tohle ale bohužel není o tom, co chtějí hráči, ale o penězích, kterých je aktuálně všude nedostatek,“ dodal Kroutil.