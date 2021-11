Damonte Dodd ve většině utkání splnil očekávání, ale vzhledem k dobrým zkušenostem z loňské sezóny a skutečnosti, že se na hráčském trhu uvolnil Craig Osaikhwuwuomwan, se vedení BK ARMEX Děčín rozhodlo k této změně. Craig začal letošní sezónu v estonském Tallinna Kalev, kde stihl 4 zápasy.

Craig je 211 cm vysoký nizozemský basketbalista, který ve válečnickém dresu odehrál v loňské sezóně poslední čtyři utkání. A ačkoliv k postupu do play-off nakonec nepomohl, zanechal v Děčíně velmi dobrý dojem. Představil se třikrát proti Královským Sokolům a jednou proti svitavským Turům a dosahoval v průměru 12,3 bodu a 10,5 doskoku.

V minulosti působil jednatřicetiletý basketbalista v Nizozemsku (Leeuwarden, Groningen, Zwollen), krátce i ve Velké Británii, Gruzii či Německu. V letech 2009-10 byl členem nizozemské reprezentace do 20 let, v letech 2011, 2013-14 dokonce nakukoval do nizozemského mužského národního celku.

Pokud se podaří všechny formality, Craig bude moct nastoupit již v sobotním duelu v Ostravě.