„Jsem moc rád, že jsem dostal šanci si zahrát tohle finále, děkuji Pardubicím, že neměly proti mému startu námitky a mohl jsem se ještě jednou postavit proti Kamilu Švrdlíkovi nebo Tomáši Vyoralovi,“ řekl Houška.

Válečníkům vyšel první poločas, ve kterém tradičnímu rivalovi nasázeli 58 bodů a vedli o 16 bodů. Domácím se dařila střelba z dálky, Děčín trefil čtrnáct trojek, Pardubice jen šest.

„První půlka byla z naší strany otřesná. Myslím si, že to nebylo o basketbalové kvalitě, ale "jenom" o chtíči a nějaké bojovnosti. Připravovali jsme se na to, říkali jsme si, že do zápasu musíme vletět hnedka od začátku, ale musíme si přiznat, že domácí prostě na začátku chtěli víc, a k tomu jim ještě padaly střely z dálky,“ zlobil se pardubický asistent trenéra Adam Konvalinka.

Po změně stran přidaly Pardubice v obraně a začaly vzniklé manko stahovat. Za hosty bodově exceloval Tomáš Vyoral, který zaznamenal 28 bodů a byl jasně nejlepším střelcem celého utkání. V závěru právě ex-děčínský rozehrávač díky dvěma slepeným trojkám snížil na rozdíl jediného bodu. Válečníci si ale výhru vzít nenechali, do odvety jsou se sedmibodovým náskokem.

„Povedlo se nám vyhrát po asi v letošním ročníku nejlepším prvním poločase, co jsme odehráli. Trefili jsme se z dálky, hráli jsme slušně v obraně, Pardubice udržel ve hře Vyoral, což jsme předpokládali. Ve druhém poločase nám trochu odešla střelba, ale 96 bodů je velmi dobrý výkon, chce to trochu zlepšit obranu. Teď se musíme co nejlépe připravit na odvetu v Pardubicích, kde to bude hodně těžké. Chceme tam odehrát co nejlepší výsledek a pokud by se nám podařilo vyhrát celou soutěž, bylo by to fantastické," konstatoval děčínský kouč Tomáš Grepl.

„Soupeř nás v úzké rotaci dostal v závěru pod tlak, ale jinak si myslím, že divákům se zápas musel líbit. Škoda jen, že jsme náskok neudrželi větší. V odvetě to tedy bude perné, šance na výhru jsou pro oba týmy stejné, protože rozdíl sedmi bodů není v basketbalu takřka nic," zhodnotil duel Jakub Houška.

„Druhou půli jsme odehráli s mnohem větší bojovností a agresivitou. Pro nás je jedině dobře, že jsme se dokázali vrátit do zápasu a neskončilo to nějakým horším výsledkem, nicméně první poločas musí být vykřičníkem do jakéhokoliv dalšího zápasu. Byli jsme už -19 bodů a odjíždíme se sedmibodovým mankem, s čímž se dá určitě něco dělat. Rozhodně ale nesmíme znovu dopustit prvních dvacet minut," dodal Konvalinka.

„Z utkání mám trochu smíšené pocity. Jsme rádi za výhru, ale je trochu škoda, že máme jen sedmibodový náskok, když se podíváme, jak jsme hráli v prvním poločasu, kde jsme hráli výborně hlavně v útoku. Ve druhém se soupeři chytl, hlavně Tomáš Vyoral, který nám dělal problémy. Jsme ale moc rádi, že jsme zápas vyhráli a do Pardubic jedeme s vedením o sedm bodů. Musíme tam jet vyhrát. Dnešek napověděl hodně věcí, jak u soupeře, tak u nás, co zlepšit a na co si dát větší pozor. Uděláme maximum pro to, abychom si z Pardubic odvezli pohár," slibude děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

Finálová odveta se hraje už ve středu 9. září od 18 hodin v Pardubicích.

BK ARMEX Děčín - BK JIP Pardubice 96:89 (28:20,58:42, 79:64)

Body Děčína: Šiška 17 (1x 3, TH 6/6, 5 asistencí), Kroutil 17 (3x 3), Houška 12 (4), Pomikálek 12 (2x 3, 7 doskoků), Grunt 10, Žikla 9 (1x 3), Ježek 8 (2), Kotásek 5 (1x 3, 5 asistencí), Mach 4, Skalička 2.

Body Pardubic: Vyoral 28 (4x 3, TH 8/9), Švrdlík 17 (7 doskoků, TH 7/8), Slanina 14, Potoček 10 (2x 3), Dunans 9, Merešš 9, Heřman 2.

Střelba za 2 body 18/34:24/45, za 3 body 14/33:6/14, TH 18/20:23/29. Doskoky 30:32 (útočné 9:9), asistence 18:12, ztráty 13:16, fauly 27:22.

Diváci: 500