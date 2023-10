Po dvou bolestných porážkách přišlo vítězství. Děčínští basketbalisté doma porazili USK Praha 93:79 a dali vzpomenout na své ofenzivní výkony z prvních třech zápasů.

Děčínští basketbalisté doma porazili USK Praha. | Foto: BK ARMEX Děčín/Luděk Černý

Svěřenci Tomáše Grepla předvedli velmi intenzivní začátek. Vše symbolicky odstartoval Filip Kroutil, který proměnil trojkový pokus. Právě děčínský křídelník proměnil hned šest trojek, zaznamenal 28 bodů a stal se nejlepším střelcem celého zápasu.

„Myslím, že jsme dneska zahráli konečně zápas, jaký nám přísluší. Každý zápas, co jsme dosud odehráli, nebyl přesvědčivý. Dnes jsme nastoupili tak, jak bychom měli a doufám, že to budeme opakovat,“ řekl spokojený Kroutil.

Válečníci v první čtvrtině vedli po parádním nástupu 20:4, v poločase si hýčkali čtrnáctibodový náskok. Pražané sice ve třetí části hry dokázali snížit, obrat se ale nekonal.

„Věděli jsme, že USK přijede s velmi dobrou formou. Začátek sezóny se jim povedl na výbornou včetně zápasu s Nymburkem, protože s takhle mladým mančaftem, to takhle zvládnout… Klobouk dolů. My jsme před zápasem přišli o Cubbage, který onemocněl. Pomohli jsme si střelbou za tři body, druhý poločas byl tvrdý boj, který skončil vyrovnaně. Pro nás jde o velmi cennou výhru. USK má bojovný a agresivní tým a my jsme se skoro po celých čtyřicet minut v tomhle vyrovnali,“ pravil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Oba celky střílely se stejnou celkovou úspěšností 46%, ovšem Děčín dal více o jednu dvojkovou, ale především o pět trojkových střel více. V šestkách minuli Válečníci jen čtyři střely, soupeř naopak třináct! Na doskoku zvítězil USK 35:38, na body z druhých šancí to byla skoro plichta (14:15). Děčín měl daleko více asistencí (24:17) i zisků (12:6), byl lepší v bodech z brejků (13:9) a měl méně ztrát (14:18). Hosty pak nezachránila ani její drtivá výhra lavička 7:40.

Tahounem Děčína byl Filip Kroutil, který zapsal 28 bodů, když proměnil 6 trojek z 11 pokusů, dal dvě dvojky ze dvou a trefil všech šest šestek. Matěj Svoboda přidal 23 bodů, Šturanovič zapsal 14 bodů a Pomikálek 11. Walton zůstal na 8 bodech, ale měl 13 asistencí a 9 získaných míčů! Z lavičky se prosadili Slowiak (6) a Macháč (3).

Tým USK měl jen dva dvojciferné střelce, a to Petruželu (22) a Johnsona (16).

BK ARMEX Děčín - USK Praha 93:79 (28:18, 54:40, 75:64)

Body Děčína: Kroutil 28 (6x 3, TH 6/6, 4 asistence), Svoboda 23 (2x 3), Šturanovič 14 (6 doskoků), Pomikálek 11 (2x 3, 6 doskoků), Walton 8 (2x 3, 13 asistencí, 9 zisků), Slowiak 6 (1x 3), Macháč 3.

Body USK: Petružela 22 (6 doskoků), Johnson 16 (3x 3), Samoura 8 (1x 3, 7 asistencí), Vlk 8 (2x 3), Bátovský 6, Šafařík 6 (1), Švec 5, Vyroubal 4 (1), Fuxa 4.

Střelba za 2 body 19/39:18/35, za 3 body 13/30:8/21, TH 16/20:19/32. Doskoky 35:38 (útočné 15:13), asistence 24:17, ztráty 14:18, fauly 25:18.

Tabulka: 1. Opava 6/0, 2. Nymburk 4/2, 3. Kolín 4/2, 4. USK Praha 3/2, 5. Pardubice 3/2, 6. Děčín 3/3, 7. Ústí nad Labem 3/3, 8. Slavia Praha 2/3, 9. Písek 1/2, 10. Olomoucko 2/4, 11. Brno 1/4, 12. Ostrava 0/5.